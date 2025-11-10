    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON
    BERENBERG stuft AIXTRON auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aixtron von 22 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gustav Froberg berücksichtigte in einer am Freitag vorliegenden Studie "eher schwache Ergebnisse", die der Chipindustrie-Ausrüster zuletzt für das dritte Quartal vorgelegt habe. Mit dem sehr starken Barmittelzufluss und Kommentaren hinsichtlich steigender Auslastungen bei den Kunden sieht er jedoch auch Anlass zum Optimismus./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,40 % und einem Kurs von 17,58EUR auf Tradegate (10. November 2025, 20:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Gustav Froberg
    Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 21
    Kursziel alt: 22
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


