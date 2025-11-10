BERENBERG stuft AIXTRON auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aixtron von 22 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gustav Froberg berücksichtigte in einer am Freitag vorliegenden Studie "eher schwache Ergebnisse", die der Chipindustrie-Ausrüster zuletzt für das dritte Quartal vorgelegt habe. Mit dem sehr starken Barmittelzufluss und Kommentaren hinsichtlich steigender Auslastungen bei den Kunden sieht er jedoch auch Anlass zum Optimismus./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,40 % und einem Kurs von 17,58EUR auf Tradegate (10. November 2025, 20:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gustav Froberg

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 22

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 21,00 € , was eine Steigerung von +19,66% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer