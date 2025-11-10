BERENBERG stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen zum dritten Quartal von 79,90 auf 80,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Absatzvolumen bei dem Konsumgüterkonzern werde größer, doch dies passiere auf Kosten der Produktpreise, schrieb Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 72,80EUR auf Tradegate (10. November 2025, 20:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 80,40
Kursziel alt: 79,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
