    BERENBERG stuft KRONES AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones nach der Vorlage von Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Benjamin Thielmann attestierte dem Hersteller von Getränkeabfüllanlagen in einer am Montag vorliegenden Studie ein erwartungsgemäß gutes drittes Quartal. Das Unternehmen stehe nun vor einem noch stärkeren Schlussquartal, in dem er eine rekordhohe operative Marge (Ebitda) für erreichbar hält./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,61 % und einem Kurs von 131,6EUR auf Tradegate (10. November 2025, 19:33 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Benjamin Thielmann
    Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 150
    Kursziel alt: 150
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



