Aktien New York
Gewinne dank Signalen für Shutdown-Ende
- US-Börsen erholen sich nach Teilstillstand der Regierung
- Nasdaq 100 und S&P 500 steigen deutlich an
- Nvidia und Cogent Biosciences führen Kursgewinne an
NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen knüpfen die Kurse am Montag mit einer Erholung an die späte Kursstabilisierung vom Freitag an. Wie schon zuvor in Asien und Europa hellten Anzeichen für eine mögliche Beendigung des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte die Stimmung auf. Der Senat votierte mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten.
Nachdem die Technologiewerte zuletzt besonders stark gelitten hatten, legte deren Kursbarometer Nasdaq 100 zwei Stunden vor Handelsschluss um 2 Prozent auf 25.556 Punkte zu. Während der marktbreite S&P 500 1,4 Prozent auf 6822 Punkte gewann, stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,7 Prozent höher auf 47.312 Punkte. Er erholte sich damit weiter vom tiefsten Stand seit Oktober, den er am vergangenen Freitag bei knapp unter 46.500 Zählern erreicht hatte.
Erstmals seit Beginn des erbitterten Haushaltsstreits in den USA machten Republikaner und Demokraten einen konkreten Schritt, um den längsten Shutdown in der Geschichte der Vereinigten Staaten zu überwinden. Analyst Tobias Basse von der NordLB glaubt, dass das US-Wirtschaftswachstum in gewissem Umfang von dem Regierungsstillstand gebremst wurde. Bei einer Lösung könnten bald Wirtschaftsdaten nachgeholt werden, die Aufschluss über den Zustand der weltgrößten Volkswirtschaft geben.
Unter den größten Tech-Werten wurde die Erholung von Nvidia mit einem Anstieg um fast fünf Prozent angeführt. Zu dem Chipkonzern gab die US-Bank Citigroup am Montag die Empfehlung ab, den zuletzt abgesackten Kurs vor den am 19. November erwarteten Quartalszahlen zum Kauf zu nutzen. In seiner kurzfristigen Handelsidee geht Analyst Atif Malik davon aus, dass die Erwartungen übertroffen und die Ziele einmal mehr höher gesteckt werden.
Nach dem Absturz einer Frachtmaschine des US-Paketdienstes UPS hat die US-Luftsicherheitsbehörde ein Flugverbot für Großraumjets der Serie McDonnell Douglas MD-11 ausgesprochen. Weil diese Jets häufig als Frachter eingesetzt werden, litten neben UPS mit minus 3,5 Prozent auch die Titel des Logistikers Fedex mit Kurseinbußen von 2,5 Prozent.
Beim Pharmariesen Pfizer kam es verhalten an, dass der Bieterkampf um das Abnehmmittel-Startup Metsera gewonnen wurde. Nach freundlichem Start verloren die Pfizer-Aktien 0,4 Prozent, während die zuletzt rekordhungrigen Metsera-Titel um fast 15 Prozent absackten. Metsera entschied sich auch wegen befürchteter Bedenken der US-Kartellwächter gegen eine Offerte von Novo Nordisk .
Mit den Aktien von Eli Lilly legte ein großer Konkurrent in der Adipositas-Branche um 4,3 Prozent zu. Sie erreichten nahe der 1.000-Dollar-Marke ein Rekordhoch, was mit einer Hochstufung auf "Outperform" durch das Analysehaus Leerink Partners in Verbindung gebracht wurde.
Ein Kursfeuerwerk brannten die Titel von Cogent Biosciences ab, indem sie sich mit einem Anstieg um zuletzt 137 Prozent mehr als verdoppelten. Das Biotech-Unternehmen hatte in einer späten Studienphase mit einem experimentellen Krebsmedikament besser als erwartete Ergebnisse gemeldet. Laut dem JPMorgan-Analyst Anupam Rama waren diese "eindeutig ein Volltreffer"./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 221,6 auf Tradegate (10. November 2025, 19:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -7,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 134,89 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 443,88DKK. Von den letzten 8 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 600,00DKK was eine Bandbreite von +630,20 %/+1.410,76 % bedeutet.
Schönen guten Morgen in die Runde,
Damit es hier nicht historisch wird
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
Aktiendepot – Update Oktober 2025
Dividendenübersicht
Wow, jetzt sind wir schon in das Schlussquartal für das laufende Jahr gestartet…
Hiermit das nächste Update für das Jahr 2025 nach den letzten Zahlungseingängen für Oktober:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20251104104937-screenshot-2025-11-04-102050.png
_____________________________________________________________
Bisherige Neuinvestitionen 2025 insgesamt = 12.468,86 € (inkl. 93,88 € Ordergebühren)
Wie üblich: Keine Verkäufe!
Im Oktober ging es endlich – mit 5 Jahren Verzögerung – auf den lang ersehnten Traumurlaub meiner Frau auf die Malediven. In den vergangenen Jahren konnte ich diese kostspielige Reise immer weiter nach hinten schieben, anfangs kam auch noch Corona ins Spiel und sorgte für die erste Verzögerung. Irgendwann war ich aber dann tatsächlich auch gedanklich auf die Reise eingestellt und wir hatten den Urlaub Anfang des Jahres im Januar gebucht. Es folgten in den letzten Monaten weitere intensive Recherchen bezüglich Reisegepäck, Ausrüstung, Einreisebestimmungen usw. inkl. der Beschaffung benötigter Ausrüstung. Zu Beginn der Herbstferien (auf die wir wegen unserer Tochter angewiesen waren) ging es dann auf die 11-tägige Reise:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20251104105120-screenshot-2025-11-03-091908.png
Unsere letzte Flugreise lag bereits 10 Jahre zurück (damals ging es in die Türkei). Seitdem hat sich hier auch einiges geändert. Erklärungen darf man auf den Flughäfen nicht erwarten und alles geht sehr schnell und hektisch zu. Überall steht jemand oder winkt und scheucht die Massen weiter. So hetzt man von einem Checkpoint zum nächsten. Lediglich in Dubai hatten wir mehr als 4 Stunden Ruhe wegen Warten auf den Anschlussflug – mitten in der Nacht, nach über 12 Stunden Reise, aber auch sehr anstrengend. Wer an den Flughäfen aber auch gerne Shoppen geht und sein Geld loswerden möchte – hat hier ausreichend Möglichkeiten. Allerdings sollte man zuvor die Einfuhrbestimmungen der Malediven gelesen haben, da hier nicht alles beliebig eingeführt werden darf.
Auf den Malediven verbrachten wir schließlich tolle Tage mit 9 Übernachtungen. Die Verpflegung in unserem All-you-can-eat Buffet-Restaurant war hervorragend und es hat uns allen wirklich sehr gut geschmeckt. Auch die Auswahl war vielfältig und so war stets was Leckeres für jeden von uns dabei. Vieles wurde auch direkt vor den Augen der Gäste frisch zubereitet.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20251104105247-screenshot-2025-11-03-092036.png
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20251104105432-screenshot-2025-11-03-091935.png
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20251104105525-screenshot-2025-11-03-092004.png
Alle Getränke der Marke (Coca Cola – auch Zero, Fanta, Sprite) werden dort in großen Mengen ausgeschenkt und verteilt. Auf dem Zimmer gab es eine Minibar. Der Kühlschrank wurde täglich mit bis zu 8 Dosen befüllt. Auch in den Restaurants kamen die Getränke übrigens alle aus Dosen. Selbst wenn diese am Tisch in einem Glas serviert wurden, so wurde zuvor am Thresen eine neue Dose (330 ml) geöffnet und ins Glas geschüttet. Flaschen (mit größerem Inhalt) habe ich dort zu keiner Zeit gesehen. Selbst der normale Sprudel ist von Coca Cola. Denn die Marke Schweppes wird auf den Malediven auch von Coca Cola vermarktet. Schweppes war hier auch mit verschiedenen Geschmäckern vertreten, u.a. mit dem Sprudel (= Tonic Water).
Als Coca-Cola-Liebhaber habe ich mich zu den Mahlzeiten auf eine schön gekühlte Cola gefreut oder auch auf eine kleine Abkühlung und Erfrischung auf unserem Zimmer. Dann zischt auch mal eine Fanta oder eine Sprite bietet eine geschmackliche Abwechslung.
Als Coca-Cola-Aktionär habe ich mich natürlich über die großen Mengen und den Absatz gefreut. Auch bei der Ankunft auf den Malediven erhielten wir pro Person eine Wasserflasche – später auf unserem Zimmer hatte ich dann auch zufällig die Aufschrift des Abfüllers vernommen: Coca-Cola!
Über die Müllentsorgung oder das Recycling auf den Malediven kann ich allerdings nichts berichten – ist vielleicht auch besser so…
Aber auch die Konkurrenz PepsiCo war auf unserer Reise vertreten. Auf den Flügen der Fluggesellschaft Emirates wurden Pepsi und 7Up ausgeschenkt. Dann nehme ich auch mal eine Pepsi (zuhause trinkt unsere Tochter im Übrigen gerne Pepsi Zero). Die Bordverpflegung von Emirates war ebenfalls hervorragend und das Unterhaltungsprogramm auf großem Bildschirm riesig (Filme, Serien, Musik oder auch Informationen zum Flug). So verging dann auch die Zeit wie im Flug… Haha, kleiner Gag…
Die HAI-lights bildeten natürlich unsere Schnorchelausflüge. Es ist absolut faszinierend, was die Wasserwelt zu bieten hat. Die Insel hat ein wundervolles Hausriff und bietet verschiedene Zugangspunkte. Man steigt ins Wasser, steckt den Kopf ins Wasser und schwimmt bereits mit den ersten Fischen Richtung Exit. Nur wenige Meter vom Ufer, nach einigen Schwimmzügen, ist man bereits am Riff und es geht schlagartig kerzengerade viele Meter in die Tiefe (daher auch für Taucher vermutlich ein Fest). Der ganze Glanz der Unterwasserwelt zeigt sich natürlich ganz besonders bei strahlend schönem Sonnenschein. Dann zeigt das Riff und die Unterwasserwelt ihr kunterbuntes Treiben, Sonnenstrahlen brechen tief ins glasklare Wasser ein und man sieht bis zu 18 Meter bis auf den Riffgrund – einfach unbeschreiblich.
Und wenn man direkt am Riff-Ausgang einen Hai vor die Linse bekommt, ist das atemberaubend und auch etwas beängstigend zugleich.
Das absolute Highlight war aber das Antreffen der Schildkröte – der langersehnte Traum meiner Frau, einmal im Ozean mit einer Schildkröte zu schwimmen. Leider haben wir die Schildkröte danach nicht mehr angetroffen, aber es bleiben tolle Videos und Fotos von unserer kurzen Begegnung!
Es war in jedem Fall eine fantastische Zeit auf den Malediven und der kleinen Insel Filitheyo Island – trotz einiger (teils auch stärkerer) Regenfälle. Der Monat Oktober gilt noch zur Regenzeit und ist ein Übergangsmonat zu den Sommermonaten. Dennoch waren es immer stabile Temperaturen um die 28°C (auch Wassertemperatur) mit minimalen Schwankungen nach unten und oben. Wenn die Sonne scheint, ballert diese allerdings so richtig auf die Haut. Sonnencreme und UV-Shirts sind daher unverzichtbar!
Vermutlich habe ich jetzt viel zu viel geschrieben und vielleicht ist auch kaum ein Leser noch dabei, aber eigentlich wollte ich noch kurz ein paar Punkte ergänzen:
Wir benötigten für unsere Reise US-Dollar, um etwas Bargeld für den Notfall dabei zu haben, insbesondere aber zum Aushändigen der Trinkgelder. Wer eine größere Reise schon lange im Voraus bucht, kann beim Umtausch natürlich auch auf positive Währungseffekte spekulieren – es bleibt eine Spekulation, da sich die Effekte im schlimmsten Fall auch genau in die andere Richtung negativ entwickeln können. In unserem Fall hat sich das lange Warten aber gelohnt. Im Januar war der Wechselkurs noch nahe der Parität und für 500 USD hätte ich am 14.01.25 519,25 € bezahlt. Schlussendlich habe ich diese 500 USD am 07.09.25 für 455,69 € bestellt (inkl. einer Versandgebühr von 5,75 €) und habe somit 63,56 € weniger bezahlt, als ich noch im Januar dafür bezahlt hätte.
Für den Notfall und zur zusätzlichen Absicherung haben wir aber auch kurz vor knapp noch eine VISA-Kreditkarte beantragt, welche wir im Urlaub aber nicht benötigten.
Alleine die Kosten für die gesamte Ausrüstung (insbesondere Schnorchelausrüstung, Unterwasserkamera inkl. Zubehör, aber auch Sonnencreme, Mückenschutz usw.) war bereits so teuer, wie sonst 1 Woche Urlaub an der Ostsee. Fast die komplette Ausrüstung haben wir übrigens bei Amazon bestellt (mein bevorzugter Onlinehändler). Allerdings fällt die Gewinnmarge für Amazon bei mir meist sehr niedrig aus, da ich alle Artikel aus Angebots- und Aktionspreisen ergattern konnte und ich auch sonst alle möglichen Rabatte nutze, welche ich bekommen kann!
Die Gesamtkosten unserer Traumreise blieben schlussendlich doch noch unter unserem festgelegten Gesamtbudget zur fünfstelligen Grenze und blieb dann doch noch im vierstelligen Bereich. Auch wenn die Insel sicherlich nicht die luxuriöseste Insel der Malediven ist, so ist solch eine Reise aus finanzieller Sicht aber in die Kategorie „Luxusurlaub“ einzustufen. Persönlich habe ich die Einfachheit und Bodenständigkeit dieser kleinen Insel gemocht und würde nun auch tatsächlich direkt wieder dorthin fliegen – für nächstes Jahr sind wir allerdings bereits verplant.
Verrückter Fun-Fakt nebenbei: direkt zuhause angekommen, einen Tag später zwischen Koffer auspacken und Wäsche waschen wurde bereits das nächste Traumziel meiner beiden Damen gebucht – New York. Vielleicht schaue ich dann mal kurz an der Wallstreet vorbei!
Sicherlich kann sich nicht Jeder solch eine teure Reise leisten oder möchte das vielleicht auch gar nicht. Für uns persönlich hat sich dadurch allerdings nichts geändert. Aufgrund eines (ansonsten) sparsamen Lebensstils, zwei guten Gehältern, vorausschauender Planung und gutem Finanzmanagement haben wir alle Kosten aus unseren vorhandenen und in dieser Zeit eingehenden Barmitteln finanziert. Es wurden keinerlei Sparreserven angegriffen, keine Dividenden verwendet und auch keine unserer monatlichen Sparraten ausgesetzt – obwohl mir meine Frau hier ständig in den Ohren lag „Ich habe nicht mehr viel Geld auf dem Konto – können wir nicht meine Sparrate pausieren!“. Dagegen konnte ich mich immer erfolgreich gegenstämmen „Ihr wolltet die Reise. Wir haben die Reise gebucht und alles bezahlt. Wenn es jetzt mal ein, zwei Monate etwas enger zugeht, müssen wir uns halt etwas strecken und das Geld zusammenhalten. Das war der Deal von vornherein!“
Abschließend noch ein paar tolle Schnappschüsse – und dann habe ich euch endgültig lange genug mit meinem Urlaubsbericht genervt. Vielleicht dient der Bericht aber auch dem ein oder anderen als Motivation oder auch als Inspiration für neue Reiseziele. Die Börse läuft schließlich auch im Urlaub weiter.
Auch wenn die kleine Insel auf den Malediven nicht für ausgiebige Wanderungen einlädt – ein kompletter Inselrundgang ist in gut 30 min abgeschlossen, so bietet die Insel aber auch ein einladendes Volleyballfeld inmitten der Palmen (siehe Foto rechts unten im Bild) in direkter Nähe zur Poolbar. Da musste ich direkt an @Timburg denken und habe extra für ein schönes Foto einen Abstecher dorthin gemacht:
In diesem Sinne: alles Gute, schöne Erlebnisse, erholsame Urlaube. Und wie auch an der Börse setzt man sich nach jedem Urlaub gleich wieder das nächste (Reise-)Ziel!