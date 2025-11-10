The Payments Group Holding: KI-Strategie und Zukunftsprognose bis 2028
PGH setzt auf Wachstum: Mit ambitionierten Plänen und strategischen Akquisitionen peilt das Unternehmen bis 2028 beeindruckende Umsatzsteigerungen an.
Foto: adobe.stock.com
- The Payments Group Holding (PGH) hat ihren Ausblick bis 2028 aktualisiert und plant, die Akquisition von 75% der The Payments Group-Gesellschaften (TPG) bis 2025 abzuschließen.
- Das Transaktionsvolumen der TPG soll von 80 Mio. EUR in 2024 auf bis zu 1,9 Mrd. EUR in 2028 steigen, wobei das Wachstum durch eine kürzlich erlangte E-Geld-Lizenz unterstützt wird.
- Der Umsatz der TPG soll sich bis 2028 von 7 Mio. EUR in 2024 etwa verdrei- bis verfünffachen, was einem jährlichen Wachstum von 30 bis über 60% entspricht.
- Das EBITDA des PGH-Konzerns soll bis 2028 auf 5 bis 12 Mio. EUR ansteigen, wobei das AI-Engagement und das Heritage VC Portfolio zur Wertsteigerung beitragen sollen.
- PGH hat mit Softmax AI, einem AI-Company-Builder, Fortschritte gemacht und das erste Venture, Cognicare AI GmbH, erfolgreich ausgegründet, das AI-gestützte Software-Assistenzsysteme im Pflegebereich entwickelt.
- Neben Cognicare AI sind weitere Produkte wie Inspectos und Jobklar in Vorbereitung, und ein neues Projekt basierend auf Gesprächen mit mittelständischen Unternehmen wird in Betracht gezogen.
Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei The Payments Group Holding ist am 13.11.2025.
Der Kurs von The Payments Group Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,6600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,18 % im Plus.
+1,60 %
+14,29 %
+2,26 %
-29,90 %
-39,29 %
-60,00 %
-62,01 %
-77,14 %
-82,84 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
