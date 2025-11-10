ProSiebenSat.1 Media - Aktie stürzt ab -5,50 % - 10.11.2025

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie ist bisher um -5,50 % auf 5,1100€ gefallen. Das sind -0,2975 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,09 %, geht es heute bei der ProSiebenSat.1 Media Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

ProSiebenSat.1 Media ist ein führendes europäisches Medienunternehmen mit Fokus auf TV-Sender, Streaming und digitale Plattformen. Es ist einer der größten TV-Anbieter in Deutschland, konkurriert mit RTL, ARD, ZDF und internationalen Streaming-Diensten. Das Unternehmen zeichnet sich durch die Kombination von traditionellen und digitalen Medien sowie lokale Inhalte aus.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die ProSiebenSat.1 Media Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -31,55 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ProSiebenSat.1 Media Aktie damit um +2,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,12 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ProSiebenSat.1 Media +9,07 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,94 % geändert.

ProSiebenSat.1 Media Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,07 % 1 Monat -5,12 % 3 Monate -31,55 % 1 Jahr +4,38 %

Informationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

Es gibt 233 Mio. ProSiebenSat.1 Media Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,19 Mrd.EUR € wert.

Die Fernsehsendung "Wer stiehlt mir die Show?" mit Joko Winterscheidt geht in ihre elfte Staffel. Wie der Fernsehsender ProSieben bekanntgab, startete die Produktion von sechs neuen Folgen, die im Frühjahr 2026 ausgestrahlt werden sollen. Als …

ProSiebenSat.1 Media Aktie jetzt kaufen?

Ob die ProSiebenSat.1 Media Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ProSiebenSat.1 Media Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.