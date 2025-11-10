    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProSiebenSat.1 Media AktievorwärtsNachrichten zu ProSiebenSat.1 Media

    ProSiebenSat.1 Media - Aktie stürzt ab -5,50 % - 10.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die ProSiebenSat.1 Media Aktie bisher Verluste von -5,50 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ProSiebenSat.1 Media Aktie.

    Foto: Matthias Balk - dpa

    ProSiebenSat.1 Media ist ein führendes europäisches Medienunternehmen mit Fokus auf TV-Sender, Streaming und digitale Plattformen. Es ist einer der größten TV-Anbieter in Deutschland, konkurriert mit RTL, ARD, ZDF und internationalen Streaming-Diensten. Das Unternehmen zeichnet sich durch die Kombination von traditionellen und digitalen Medien sowie lokale Inhalte aus.

    ProSiebenSat.1 Media Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.11.2025

    Die ProSiebenSat.1 Media Aktie ist bisher um -5,50 % auf 5,1100 gefallen. Das sind -0,2975  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,09 %, geht es heute bei der ProSiebenSat.1 Media Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die ProSiebenSat.1 Media Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -31,55 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ProSiebenSat.1 Media Aktie damit um +2,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,12 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ProSiebenSat.1 Media +9,07 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,94 % geändert.

    ProSiebenSat.1 Media Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,07 %
    1 Monat -5,12 %
    3 Monate -31,55 %
    1 Jahr +4,38 %

    Informationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

    Es gibt 233 Mio. ProSiebenSat.1 Media Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,19 Mrd.EUR € wert.

    Joko Winterscheidts Show geht 2026 weiter


    Die Fernsehsendung "Wer stiehlt mir die Show?" mit Joko Winterscheidt geht in ihre elfte Staffel. Wie der Fernsehsender ProSieben bekanntgab, startete die Produktion von sechs neuen Folgen, die im Frühjahr 2026 ausgestrahlt werden sollen. Als …

    ProSiebenSat.1 Media Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ProSiebenSat.1 Media Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ProSiebenSat.1 Media Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ProSiebenSat.1 Media

    -4,11 %
    +0,47 %
    -5,31 %
    -32,13 %
    +3,48 %
    -30,60 %
    -54,64 %
    -88,94 %
    -40,58 %
    ISIN:DE000PSM7770WKN:PSM777



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Verfasst von Markt Bote
