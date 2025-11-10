SUPCON präsentiert auf der ADIPEC seine führende Rolle im Bereich der industriellen KI und treibt die intelligente Transformation voran

Auf der diesjährigen ADIPEC zeigt SUPCON, wie sein industrielles KI-Portfolio der nächsten Generation die Prozess- und Energiewirtschaft dabei unterstützt, sicher, effizient sowie nachhaltig zu arbeiten. Durch praktische Innovationen in den Bereichen softwaredefinierte Steuerung, intelligente Datenplattformen und fortschrittliche Robotik beschleunigt SUPCON den Übergang von der traditionellen Automatisierung zu einem wirklich autonomen Betrieb.

ABU DHABI, VAE, 10. November 2025 /PRNewswire/ -- SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW), ein globaler Anbieter von Prozessautomatisierungs- und industriellen KI-Lösungen, der über 35 000 Kunden in mehr als 50 Ländern bedient, präsentiert seine neuesten Technologien für die Full-Stack-Automatisierung und autonome Betriebsführung auf der ADIPEC 2025 in der AI Zone (Stand AI_S5) , die vom 3. bis 6. November in Abu Dhabi stattfindet.

SUPCON unterstreicht seine Führungsposition in der Branche, indem das Unternehmen messbare Kundenergebnisse hervorhebt, die von höherer Zuverlässigkeit und geringerem Energieverbrauch bis hin zu niedrigeren Betriebskosten und schnelleren Bereitstellungszyklen reichen. Das Unternehmen unterstreicht außerdem seinen langfristigen Einsatz im Nahen Osten, indem es vor Ort technische Unterstützung, Schulungen und Co-Innovationen anbietet, um sowohl Brownfield- als auch Greenfield-Anlagen bei der Einführung von industrieller KI zu unterstützen.

Zu den vorgestellten Innovationen gehören:

UCS (Universal Control System) – ein softwaredefiniertes, cloud-natives Steuerungssystem, das herkömmliche DCS-Schränke überflüssig macht und die Architektur von Steuerungssystemen revolutioniert. Es vereinfacht die Bereitstellung, reduziert die Verkabelung und ermöglicht einen sicheren, zuverlässigen sowie effizienten Betrieb durch eine hochverfügbare Architektur und KI-gestützte Optimierung.

TPT2 (Time-Series Pre-Trained Transformer 2) – SUPCONs fortschrittliche KI-Engine für die Industrie, die auf mehr als 10 Billionen branchenspezifischen Datenpunkten vortrainiert wurde, kombiniert Zeitreihen-Prognosefähigkeiten auf Basis einer Transformer-Architektur mit First-Principles-Modellierung, um intelligente Simulationen und autonome Optimierung zu ermöglichen. Ihre natürliche Sprachschnittstelle bietet intuitiven Zugang für Bediener und Ingenieure in verschiedenen Rollen und ermöglicht die Orchestrierung mit mehreren Agenten über ein „Mixture of Experts"- Modell (MoE) .

supOS (Tier 0 Version) – eine offene, UNS-basierte IIoT-Datenplattform, die als Grundlage für semantisch konsistente industrielle Datenflüsse in Echtzeit und KI-generierte Anwendungen dient.

PLANTBOT -Roboterlösung – eine integrierte Roboterlösung für Inspektion und Patrouille, die Rad-, Vierbein- und Schienenroboter umfasst, um die Sicherheit auf der Baustelle sowie die betriebliche Ausfallsicherheit zu verbessern.

PRIDE (Perception of All Readable Instruments, Devices and Equipment) – eine KI-basierte Lösung für die vorausschauende Wartung, die eine kontinuierliche Überwachung und intelligente Gesundheitsdiagnose für ein durchgängiges Lebenszyklusmanagement von Geräten gewährleistet.

Zusammen verkörpern diese Angebote SUPCONs End-to-End-Framework für industrielle KI, das Felddaten über eine einheitliche, offene und sichere Architektur nahtlos mit Unternehmensintelligenz verbindet. Das Framework wurde sowohl für Prozess- als auch für diskrete Steuerungsanwendungen entwickelt und bietet Referenzdesigns für die Umstellung von Industrieanlagen sowie eine klare Roadmap für intelligente, autonome Abläufe. SUPCON nutzt ein globales Bereitstellungsmodell, das weltweites Fachwissen mit lokalem technischen Support kombiniert, und ermöglicht so eine schnelle Bereitstellung, verbessert die betriebliche Effizienz und beschleunigt die Time-to-Value, was den kontinuierlichen Einsatz des Unternehmens für die Förderung industrieller Intelligenz und Innovation widerspiegelt.