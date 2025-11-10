ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Salzgitter auf 27,90 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan senkt Kursziel für Salzgitter auf 27,90 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Neutral", Ausblick optimistisch.
- Höhere Nettoverschuldung als Grund für die Senkung.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter nach Zahlen von 28,50 auf 27,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausblick auf das Jahr 2026 sei geprägt von "vorsichtigem Optimismus", schrieb Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel begründete er mit der Annahme einer etwas höheren Nettoverschuldung./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:11 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,83 % und einem Kurs von 29,78 auf Tradegate (10. November 2025, 21:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +0,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 1,80 Mrd..
Salzgitter zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -46,45 %/-6,29 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 27,90 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Salzgitter. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der olle Henry Ford hat sogar Stahlwerke noch extra gebaut.
das ist mir klar, es geht nur darum, ob rheinmetall die alleinige mehrheit bekommt, damit es zu der avisierten übernahme kommen kann. ist gp bereit seine anteile komplett an rheinmetall zu verklaufen. land niedersachsen wird m.e. nicht verkaufen wollen oder?
Im Rahmen der Sicherstellung der Verteidigungsbereitschaft sehe ich Kooperationen/ Übernahmen durch bundesdeutsche Unternehmen als sehr sinnvoll an...eine Übernahme von SG wäre aktuell auch aus finanztechnischer Überlegung ein Gewinn