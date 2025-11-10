    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan senkt Ziel für Salzgitter auf 27,90 Euro - 'Neutral'

    • JPMorgan senkt Kursziel für Salzgitter auf 27,90 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Neutral", Ausblick optimistisch.
    • Höhere Nettoverschuldung als Grund für die Senkung.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter nach Zahlen von 28,50 auf 27,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausblick auf das Jahr 2026 sei geprägt von "vorsichtigem Optimismus", schrieb Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel begründete er mit der Annahme einer etwas höheren Nettoverschuldung./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:11 / GMT

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,83 % und einem Kurs von 29,78 auf Tradegate (10. November 2025, 21:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +0,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 1,80 Mrd..

    Salzgitter zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -46,45 %/-6,29 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 27,90 Euro

