JPMorgan senkt Ziel für Salzgitter auf 27,90 Euro - 'Neutral'

das ist mir klar, es geht nur darum, ob rheinmetall die alleinige mehrheit bekommt, damit es zu der avisierten übernahme kommen kann. ist gp bereit seine anteile komplett an rheinmetall zu verklaufen. land niedersachsen wird m.e. nicht verkaufen wollen oder?





das ist die gretchen frage, boa hat 5,78% lt. letzter meldung gs hat 11,73% am 23.10.25. summe 17,51 % + 24,12 % Summe 41,36% fehlen nur noch ein paar % bis 45 +1 aktie.





woher hat boa die 6,30% 2,99 % selbst, dann ein teil von einem unbekannten investor, einen von gp rest derivate. ich weiß nicht, ob die ooptionen/derivate zum bezug von aktien berechtigen? aber wenn nun gp wieder zukauft und dann ein übernahme angebot unterbreitet, weil boa und gs sich bereits gp gegenüber erklärt haben, ihre aktien übertragen zu wollen. dann käme gp wohl zum zuge aber nicht rheinmetall.





jp morgan selbst hält eine nlp von 1,48%, die wohl dem kursziel von 16,10 € geschuldet sind? also müssten die wissend von der übernahme schnell ihr position glatt stellen.





könnte nich sehr interessant werden.