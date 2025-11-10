Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 10.11.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.11.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Palantir
Tagesperformance: +7,40 %
Platz 1
Performance 1M: -0,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger die Unterstützung durch Retail-Anleger betonen und das langfristige Wachstumspotenzial sehen, gibt es Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertung und der Short-Position von Burry, die als potenzielle Kursmanipulation interpretiert wird. Die letzten 14 Tage waren von Volatilität geprägt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.
Micron Technology
Tagesperformance: +5,87 %
Platz 2
Performance 1M: +28,38 %
NVIDIA
Tagesperformance: +4,55 %
Platz 3
Performance 1M: +0,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. UBS empfiehlt die Aktie mit einem Kursziel von 235 USD. Die starke Nachfrage nach Blackwell-Chips und die Erhöhung der Produktionskapazitäten durch Zulieferer unterstützen die positive Einschätzung. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich politischer Unsicherheiten, die die Kursentwicklung beeinflussen könnten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +4,44 %
Platz 4
Performance 1M: +5,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AppLovin Registered (A)
Das Anleger-Sentiment zu AppLovin Registered (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von fast 10 % in den letzten 14 Tagen äußern Analysten Optimismus mit Kurszielerhöhungen auf 840-860 USD, gestützt durch starke EBITDA-Margen (~80%) und positive Q3-Zahlen. Dennoch gibt es Bedenken über die Kursreaktion und mögliche Gewinnmitnahmen, was die Unsicherheit unter den Anlegern widerspiegelt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AppLovin Registered (A) eingestellt.
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +4,42 %
Platz 5
Performance 1M: +18,07 %
Lam Research
Tagesperformance: +4,05 %
Platz 6
Performance 1M: +15,10 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +3,77 %
Platz 7
Performance 1M: +2,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Nach einem Anstieg von rund 50% im Oktober wird ein weiteres Wachstum auf 250 Euro prognostiziert. Die Entscheidung von Amazon, seine Anteile zu verkaufen, wird als unklug angesehen, da der Kurs danach stark stieg.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -3,77 %
Platz 8
Performance 1M: -17,05 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 9
Performance 1M: -17,21 %
Alphabet
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 10
Performance 1M: +17,73 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +3,35 %
Platz 11
Performance 1M: +17,68 %
Zscaler
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 12
Performance 1M: +1,77 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +3,13 %
Platz 13
Performance 1M: +7,38 %
Shopify
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 14
Performance 1M: -4,25 %
Tesla
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 15
Performance 1M: +1,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist von Pessimismus geprägt. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um 6%, trotz eines leichten Anstiegs von 2% zu Wochenbeginn. Anleger halten Tesla für überbewertet, insbesondere aufgrund schwacher Verkaufszahlen in China und Indien sowie dem Abgang wichtiger Führungskräfte. Die Skepsis über die Umsetzung von Robotaxis und KI-Projekten verstärkt die Unsicherheit.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
AstraZeneca
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 16
Performance 1M: 0,00 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 17
Performance 1M: -0,95 %
Copart
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 18
Performance 1M: -8,54 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 19
Performance 1M: +0,22 %
Broadcom
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 20
Performance 1M: +3,67 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 21
Performance 1M: -3,42 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 22
Performance 1M: +26,96 %
