Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 10.11.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.11.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Centene
Tagesperformance: -9,09 %
Platz 1
Performance 1M: -5,23 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: -7,50 %
Platz 2
Performance 1M: -23,54 %
Palantir
Tagesperformance: +7,19 %
Platz 3
Performance 1M: -0,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger die Unterstützung durch Retail-Anleger betonen und das langfristige Wachstumspotenzial sehen, gibt es Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertung und der Short-Position von Burry, die als potenzielle Kursmanipulation interpretiert wird. Die letzten 14 Tage waren von Volatilität geprägt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.
Newmont Corporation
Tagesperformance: +6,66 %
Platz 4
Performance 1M: -2,20 %
Albemarle
Tagesperformance: +6,19 %
Platz 5
Performance 1M: +3,11 %
Micron Technology
Tagesperformance: +5,75 %
Platz 6
Performance 1M: +28,38 %
Western Digital
Tagesperformance: +5,66 %
Platz 7
Performance 1M: +41,36 %
Humana
Tagesperformance: -5,30 %
Platz 8
Performance 1M: -14,05 %
Elevance Health
Tagesperformance: -5,27 %
Platz 9
Performance 1M: -11,15 %
Rockwell Automation
Tagesperformance: +4,99 %
Platz 10
Performance 1M: +10,36 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: +4,75 %
Platz 11
Performance 1M: +11,49 %
Eli Lilly
Tagesperformance: +4,70 %
Platz 12
Performance 1M: +8,05 %
Ball
Tagesperformance: -4,66 %
Platz 13
Performance 1M: +3,37 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +4,56 %
Platz 14
Performance 1M: +18,07 %
NVIDIA
Tagesperformance: +4,55 %
Platz 15
Performance 1M: +0,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. UBS empfiehlt die Aktie mit einem Kursziel von 235 USD. Die starke Nachfrage nach Blackwell-Chips und die Erhöhung der Produktionskapazitäten durch Zulieferer unterstützen die positive Einschätzung. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich politischer Unsicherheiten, die die Kursentwicklung beeinflussen könnten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +4,52 %
Platz 16
Performance 1M: +5,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AppLovin Registered (A)
Das Anleger-Sentiment zu AppLovin Registered (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von fast 10 % in den letzten 14 Tagen äußern Analysten Optimismus mit Kurszielerhöhungen auf 840-860 USD, gestützt durch starke EBITDA-Margen (~80%) und positive Q3-Zahlen. Dennoch gibt es Bedenken über die Kursreaktion und mögliche Gewinnmitnahmen, was die Unsicherheit unter den Anlegern widerspiegelt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AppLovin Registered (A) eingestellt.
EPAM Systems
Tagesperformance: +4,38 %
Platz 17
Performance 1M: +16,65 %
Lam Research
Tagesperformance: +3,97 %
Platz 18
Performance 1M: +15,10 %
HCA Healthcare
Tagesperformance: -3,90 %
Platz 19
Performance 1M: +13,78 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 20
Performance 1M: -17,05 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -3,81 %
Platz 21
Performance 1M: -17,21 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +3,80 %
Platz 22
Performance 1M: +27,52 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 23
Performance 1M: +2,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Nach einem Anstieg von rund 50% im Oktober wird ein weiteres Wachstum auf 250 Euro prognostiziert. Die Entscheidung von Amazon, seine Anteile zu verkaufen, wird als unklug angesehen, da der Kurs danach stark stieg.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Lamb Weston Holdings
Tagesperformance: -3,74 %
Platz 24
Performance 1M: -3,17 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +3,68 %
Platz 25
Performance 1M: -11,14 %
Coinbase
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 26
Performance 1M: -16,99 %
Ralph Lauren Registered (A)
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 27
Performance 1M: +0,77 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +3,36 %
Platz 28
Performance 1M: +17,68 %
Alphabet
Tagesperformance: +3,35 %
Platz 29
Performance 1M: +17,73 %
HP
Tagesperformance: -3,28 %
Platz 30
Performance 1M: -1,56 %
United Parcel Service Registered (B)
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 31
Performance 1M: +12,48 %
Universal Health Services (B)
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 32
Performance 1M: +14,37 %
NRG Energy
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 33
Performance 1M: +4,19 %
Clorox
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 34
Performance 1M: -10,39 %
Fedex
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 35
Performance 1M: +10,48 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 36
Performance 1M: -4,12 %
DaVita
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 37
Performance 1M: -2,17 %
Deckers Outdoor
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 38
Performance 1M: -16,97 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 39
Performance 1M: -14,00 %
Church & Dwight
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 40
Performance 1M: -0,90 %
