Charter Communications Registered (A) Aktie weiter im Abwärtstrend - 10.11.2025

Die Charter Communications Registered (A) Aktie ist bisher um -4,28 % auf 181,94€ gefallen. Das sind -8,13 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Charter Communications ist ein führender US-Anbieter von Breitbanddiensten, bekannt für seine Spectrum-Marke. Es bietet Kabel-TV, Internet, Telefonie und mobile Dienste an. Als zweitgrößter Kabelanbieter konkurriert es mit Comcast, AT&T und Verizon. Charters Stärken liegen in seiner breiten Abdeckung und kundenorientierten Services.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Charter Communications Registered (A) Aktionäre einen Verlust von -13,63 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Charter Communications Registered (A) Aktie damit um -6,54 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,05 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Charter Communications Registered (A) auf -43,12 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,20 % geändert.

Charter Communications Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,54 % 1 Monat -17,05 % 3 Monate -13,63 % 1 Jahr -48,26 %

Informationen zur Charter Communications Registered (A) Aktie

Es gibt 137 Mio. Charter Communications Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,00 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 10.11.2025 im US Tech 100.

Top- und Flop-Aktien am 10.11.2025 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Charter Communications Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Charter Communications Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Charter Communications Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.