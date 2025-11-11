    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    Neues Zeitalter beginnt

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bye, bye Healthineers, Welcome KI und Automatisierung: Das ist das neue Siemens

    Beim Kapitalmarkttag in dieser Woche dürfte der Industrieriese den Verkauf weiterer Healthineers-Anteile bekannt geben. Künftig will Siemens mit den Kerngeschäften Automatisierung und Elektrifizierung Erfolge feiern.

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens plant Verkauf von Healthineers-Anteilen.
    • Fokus auf Automatisierung und Elektrifizierung verstärkt.
    • Abspaltung könnte Aktienkurs und Margen steigern.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Neues Zeitalter beginnt - Bye, bye Healthineers, Welcome KI und Automatisierung: Das ist das neue Siemens
    Foto: Joko - Joko

    Anlege und Analysten erwarten, dass das Unternehmen in dieser Woche den Abschied von einem Großteil seiner Beteiligung an Siemens Healthineers ankündigt. Das dürfte vermutlich über eine steuerneutrale Sachdividende abgewickelt werden. Siemens würde damit seinen Anteil auf rund 30 Prozent reduzieren und Healthineers vollständig aus der Konzernbilanz herauslösen.

    Für Siemens wäre das laut Jefferies der "letzte strategische Schwenk": Nach Jahren des Umbaus entstünde ein klar fokussierter Industriekonzern, der künftig rund 75 Prozent seines Umsatzes mit Automatisierung und Elektrifizierung erwirtschaftet. Das Segment Digital Industries (DI) und Smart Infrastructure (SI) bilden künftig das Rückgrat des "neuen Siemens", während Mobility von hohen Infrastrukturinvestitionen in Deutschland profitieren dürfte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens AG!
    Short
    265,05€
    Basispreis
    2,08
    Ask
    × 11,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    229,53€
    Basispreis
    2,10
    Ask
    × 11,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Siemens

    +2,30 %
    -1,59 %
    -1,62 %
    +4,05 %
    +32,03 %
    +110,98 %
    +112,44 %
    +210,28 %
    ISIN:DE0007236101WKN:723610

    Jefferies erwartet, dass die Abspaltung steuerneutral gestaltet werden kann. Das würde den Verkaufsdruck auf Healthineers-Aktien abfedern und gleichzeitig den finanziellen Spielraum für Aktienrückkäufe und Zukäufe erhöhen.

    Mit der Entkonsolidierung von Healthineers könnte Siemens auch an der Börse profitieren: Das Bewertungsdefizit zu Konkurrenten wie Schneider Electric oder ABB dürfte sich schließen, so die Analysten. Für die Siemens-Aktie hebt Jefferies das Kursziel auf 291 Euro an.

    Zudem sehen die Experten erhebliches Potenzial im Projekt "OneTech", das Siemens zu einer führenden Plattform im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz machen könnte. Durch die Verbindung von Software, Daten und Hardware entstehe eine einzigartige Position im globalen Industriesektor.

    Auch wenn die Auftragseingänge im Automatisierungsgeschäft derzeit rund 20 Prozent unter dem Niveau von 2019 liegen, rechnet Jefferies mit steigenden Margen und überdurchschnittlicher Gewinnentwicklung ab 2026. Damit könnte Siemens die durch Healthineers verlorenen Erträge bis 2029 vollständig kompensieren – und seine Neuausrichtung an der Börse in bare Münze verwandeln.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 259,95, was eine Steigerung von +5,80% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Neues Zeitalter beginnt Bye, bye Healthineers, Welcome KI und Automatisierung: Das ist das neue Siemens Beim Kapitalmarkttag in dieser Woche dürfte der Industrieriese den Verkauf weiterer Healthineers-Anteile bekannt geben. Künftig will Siemens mit den Kerngeschäften Automatisierung und Elektrifizierung Erfolge feiern.