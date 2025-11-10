EnWave unterzeichnet Lizenzvereinbarung mit US-amerikanischem Snackhersteller und verkauft 10-kW-Radiant-Energy-Vacuum-Anlage

Vancouver, BC, 10. November 2025 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FWB:E4U) („EnWave“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es eine Royalty-pflichtige gewerbliche Lizenzvereinbarung (die „Gewerbelizenz“) mit einem US-amerikanischen Snackhersteller (dem „Lizenznehmer“) unterzeichnet hat, der eine Reihe äußerst gesunder und äußerst schmackhafter Produkte auf Obst- und Gemüsebasis entwickelt hat. Der Lizenznehmer hat außerdem rechtlich bestätigt, dass er seinen Snack als „gesündesten salzigen Snack, der jemals hergestellt wurde“ bezeichnen darf.

EnWave arbeitet seit mehreren Monaten mit dem Lizenznehmer zusammen und hilft ihm dabei, den Trocknungsprozess für die firmeneigenen Rezepturen des Lizenznehmers zu perfektionieren. Als Ergebnis dieser gemeinsamen Bemühungen hat der Lizenznehmer eine 10-kW-Radiant Energy Vacuum („REV“)-Anlage (die „Anlage“) für die erste kommerzielle Produktion erworben. Die Anlage wird vor Ende 2025 bei einem großen externen Produktionspartner des Lizenznehmers in Mexiko installiert.

Der Lizenznehmer plant, seine mittels REV getrockneten Produkte im ersten Kalenderquartal 2026 in Mexiko auf den Markt zu bringen, wobei 2027 eine Expansion in den US-Markt geplant ist.

Im Rahmen der gewerblichen Lizenzbedingungen hat sich der Lizenznehmer die globalen Rechte zur Herstellung seiner eigenen Obst- und Gemüseprodukte gesichert, sofern die vertraglich vereinbarten jährlichen Mindestgebühren erfüllt sind. Darüber hinaus hat der Lizenznehmer das nicht ausschließliche Recht, verschiedene Obst- und Gemüsesnackprodukte herzustellen, die unter seiner eigenen Marke vermarktet werden sollen.

Weitere Einzelheiten zum Lizenznehmer werden im Zusammenhang mit der offiziellen Produkteinführung im Jahr 2026 bekannt gegeben.

Über EnWave

EnWave ist in der Innovation und Anwendung von Technologien zur Vakuum-Mikrowellendehydration weltweit führend. Von seinem Firmensitz in Delta (British Columbia) aus hat sich EnWave ein solides IP-Portfolio aufgebaut, seine Radiant-Energy-Vacuum-(REVTM)-Technologie perfektioniert und eine innovative Idee zu einer erprobten, konsistenten und skalierbaren Trocknungslösung für die Lebensmittel-, Pharma- und Cannabisbranche transformiert, die den herkömmlichen Trocknungsverfahren in puncto Effizienz, Leistung, Produktqualität und Kosten haushoch überlegen ist.