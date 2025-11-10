MicroVision arbeitet mit führendem Photonik-Ökosystem zusammen, um FMCW-Lidar-Geschäft zu übernehmen

Redmond, WA / ACCESS Newswire / 10. November 2025 / MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), ein Technologievorreiter, der modernste Wahrnehmungslösungen für den Autonomie- und Mobilitätssektor entwickelt, gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung zum Erwerb des Geschäfts und der Vermögenswerte der Scantinel Photonics GmbH, eines Entwicklers von 1550-nm-frequenzmodulierter FMCW-Technologie (FMCW, Frequency-Modulated Continuous Wave), die zunächst für den Einsatz im Nutzfahrzeugmarkt vorgesehen ist, eingegangen ist. Im Zusammenhang mit der Übernahme arbeitet MicroVision mit bestimmten Finanzierungs- und strategischen Partnern zusammen, um die Produktivität und Geschäftsmöglichkeiten zu beschleunigen.

Die Kerntechnologie von Scantinel Photonics wurde mit finanzieller Unterstützung und maßgeblicher Hilfe der Zeiss-Gruppe, einem deutschen Hersteller von optischen Systemen und Optoelektronik, Scania, einem schwedischen Hersteller von Nutzfahrzeugen, und PhotonVentures, einer Deep-Tech-Venture-Capital-Gesellschaft, die sich ausschließlich auf die Schlüsseltechnologie der integrierten Photonik konzentriert und strategischer Partner von PhotonDelta ist, einem niederländischen Vermittler von Fördermitteln für bahnbrechende Innovationsprojekte zur Beschleunigung der Anwendung und Industrialisierung von Photonik-Chips, entwickelt.

„Wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit, die FMCW-Technologie von Scantinel Photonics zur Marktreife zu bringen und dabei mit führenden Unternehmen aus dem umfangreichen Photonik-Ökosystem der EU zusammenzuarbeiten", sagte Glen DeVos, Chief Executive Officer von MicroVision. „Aufbauend auf dem starken Fundament und in Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern sehen wir einen klaren Weg zur Bereitstellung einer 1550-nm-FMCW-Lidar-Lösung für Langstreckenanwendungen in einer Vielzahl von Märkten, wobei der Schwerpunkt auf ADAS-Anwendungen für Nutzfahrzeuge und Personenkraftwagen liegt.“

DeVos weiter: „Durch diese Übernahme erweitert MicroVision sein Produktportfolio um einen FMCW-Lidar-Sensor mit großer Reichweite, der unsere bestehenden Zeitmesssensoren für große und kleine Entfernungen hervorragend ergänzt. Die unübertroffene Palette an Solid-State-Lidar-Produkten von MicroVision bietet uns umfangreiche Optionen, um die Sicherheits- und Autonomieanforderungen in unseren Zielmärkten zu erfüllen.“