Mantle arbeitet mit Bybit und Backed zusammen, um US-Aktien auf die Onchain zu bringen und damit den Weg für die nächste Billionen-Dollar-Welle von tokenisierten Vermögenswerten zu bereiten

Über xStocks können sich Nutzer an tokenisierten Versionen führender Aktien wie NVDAx, AAPLx und MSTRx beteiligen und so traditionelle Finanzwerte nahtlos mit der Kompositionsfähigkeit dezentraler Finanzen verbinden. Die Zusammenarbeit kombiniert die skalierbare Blockchain-Infrastruktur von Mantle, die globale Börsenliquidität von Bybit und das regulierte Tokenisierungs-Framework von Backed, um eine vollständige Onchain-Erfahrung für traditionelle Märkte zu bieten.

DUBAI, VAE, 10. November 2025 /PRNewswire/ -- Mantle, die hochleistungsfähige Distributions- und Liquiditätsebene für Real-World-Assets (RWAs), gab heute zusammen mit Bybit und Backed eine strategische Zusammenarbeit bekannt, um tokenisierte US-Aktien über xStocks auf die Onchain zu bringen, was einen 24/7-Zugang zu führenden globalen Vermögenswerten direkt innerhalb des Mantle-Ökosystems ermöglicht.

Nahtlose Integration zwischen CEX und DeFi

Zum Start wird Bybit volle Unterstützung für Ein- und Auszahlungen von xStocks über Mantle bieten, sodass die Nutzer ihre Vermögenswerte effizient und sicher zwischen Bybit und dem Mantle Network bewegen können. Diese direkte Brücke zwischen und Chain vereinfacht das Onboarding, fördert die Liquidität und eröffnet Nutzern und Entwicklern neue Möglichkeiten, sich an tokenisierten Märkten zu beteiligen.

xStocks-Token, die von Backed in Zusammenarbeit mit regulierten Depotbanken ausgegeben werden, sind 1:1 durch die zugrunde liegenden Wertpapiere gedeckt. Jeder Token spiegelt eine bestimmte Aktie oder einen Vermögenswert wider und bietet ein transparentes, überprüfbares und programmierbares Engagement in führenden globalen Unternehmen.

„Tokenisierte Aktien definieren neu, wie traditionelle Märkte mit Blockchain-Technologie interagieren", sagte Emily Bao, Head of Spot bei Bybit. „Bybit ist stolz darauf, die Vision von Mantle zu unterstützen, eine einheitliche, skalierbare Plattform zu schaffen, auf der reale Vermögenswerte auf der Onchain gedeihen können und einem globalen Publikum zugängliche und innovative Finanzlösungen zur Verfügung gestellt werden."

Aufbau der Infrastruktur für Onchain-Kapitalmärkte

Diese Integration ist ein wichtiger Meilenstein für Mantle, das größte ZK-Proof-gestützte L2-Netzwerk von Ethereum. Durch die Kombination einer modularen Architektur, einer fortschrittlichen Datenverfügbarkeitsschicht und einer kostengünstigen Umgebung ermöglicht Mantle einen sicheren, skalierbaren und kosteneffizienten Zugang zu tokenisierten Aktien und führt TradFi, CeFi und DeFi nahtlos in einem einheitlichen Onchain-Framework zusammen.