Marriott International kündigt Beendigung der Vereinbarung mit Sonder an

Die unmittelbare Priorität von Marriott ist die Unterstützung der Gäste, die sich derzeit in den Sonder-Unterkünften aufhalten, sowie derjenigen, die demnächst eine Reservierung haben. Marriott wird Gäste, die direkt über Marriott-Kanäle wie marriott.com, die Marriott Bonvoy App und die weltweiten Marriott-Reservierungszentren gebucht haben, kontaktieren, um ihre Reservierungs- und Buchungswünsche zu erfüllen. Gäste, die über ein fremdes Online-Reisebüro gebucht haben, sollten sich an diese Organisationen wenden. Marriott ist weiterhin bestrebt, die Reisepläne der Gäste so wenig wie möglich zu stören.

BETHESDA, Maryland, 11. November 2025 /PRNewswire/ -- Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) gab heute bekannt, dass seine Lizenzvereinbarung mit Sonder Holdings Inc. (NASDAQ: SOND, „Sonder") aufgrund des Leistungsverzugs von Sonder nicht mehr in Kraft ist. Infolgedessen ist Sonder nicht mehr mit Marriott Bonvoy verbunden und die Unterkünfte von Sonder sind nicht für neue Buchungen über die Kanäle von Marriott verfügbar.

Gäste mit Fragen zu aktuellen oder zukünftigen Reservierungen in einer Sonderunterkunft, die über Marriott-Kanäle gebucht wurden, können sich hier an den Marriott-Kundenservice wenden.

INFORMATIONEN ZU MARRIOTT INTERNATIONAL

Marriott International, Inc. (Nasdaq: MAR) hat seinen Sitz in Bethesda, Maryland, USA, und umfasst ein Portfolio von mehr als 9700 Immobilien von über 30 führenden Marken in 143 Ländern und Territorien (Stand: 30. September 2025). Marriott betreibt, konzessioniert und lizenziert Hotels, Wohnanlagen, Timesharing-Anlagen sowie andere Beherbergungsbetriebe in der ganzen Welt. Das Unternehmen bietet Marriott Bonvoy an, seine vielfach ausgezeichnete Reiseplattform. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.marriott.com und die neuesten Unternehmensnachrichten auf www.marriottnewscenter.com. Zusätzlich können Sie sich mit uns auf Facebook und über @MarriottIntl auf X und Instagram in Verbindung setzen.

HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu den Plänen und Erwartungen von Marriott International, Inc. nach der Beendigung des Lizenzvertrags mit Sonder Holdings Inc., zu Marriotts Plänen zur Unterstützung der betroffenen Gäste sowie zur Minimierung der Unterbrechung von Reiseplänen und ähnliche Aussagen zu erwarteten künftigen Maßnahmen sowie Erwartungen, die keine historischen Fakten darstellen. Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und zahlreichen sich entwickelnden Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, die wir möglicherweise nicht genau vorhersagen oder einschätzen können, einschließlich der Risikofaktoren, die in unseren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen, einschließlich unseres jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K oder Quartalsberichts auf Formular 10-Q, genannt werden. Jeder dieser Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die wir in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck bringen oder implizieren. Wir tätigen diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Datum dieser Pressemitteilung und übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

