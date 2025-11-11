Wuxi Xishan Golden Autumn Investment and Cooperation Symposium mit starken Ergebnissen

Der im September ins Leben gerufene "Wuxi Xishan Golden Autumn Investment Promotion Month" hat zum Aufbau neuer Geschäftspartnerschaften durch Investitionsförderungsveranstaltungen, Branchenaustausch und Business Matchmaking-Sitzungen geführt und das Wachstum der lokalen Wirtschaft weiter angekurbelt.

WUXI, China, 11. November 2025 /PRNewswire/ -- Das Wuxi Xishan Golden Autumn Investment and Cooperation Symposium 2025 fand am 8. November unter dem Motto "Unendliche Möglichkeiten mit Xishan" statt. An der Veranstaltung nahmen mehr als 200 Führungskräfte aus der Wirtschaft, akademische Experten und Vertreter von Institutionen aus der ganzen Welt teil. Durch die Unterzeichnung von Projekten, die Bekanntgabe von Partnerschaften und ähnliche Aktivitäten wurden auf dem Symposium das günstige Investitionsklima und das starke Wachstumspotenzial von Xishan hervorgehoben, was der laufenden wirtschaftlichen Entwicklung des Bezirks neuen Schwung verlieh.

Während des Symposiums wurden 91 Schlüsselprojekte in den Bereichen fortschrittliche Fertigung, technologische Innovation, ausländische Investitionen, Landwirtschaft und Finanzen unterzeichnet. Unter anderem wird eine F&E- und Produktionsanlage für Windturbinengetriebe, die jährlich 1.000 hochpräzise 10-MW-Einheiten produzieren kann, den Cluster für fortschrittliche Ausrüstungen in Xishan stärken. Drei weitere inländische Projekte - eine intelligente Produktionsanlage für Komponenten von Anlagen für erneuerbare Energien und Kernfusion, die FanRuan-Software-Zentrale sowie eine Forschungs- und Entwicklungseinrichtung und eine Massenproduktionsstätte für fortschrittliche Prozessanlagen und Materialien - werden die industrielle Basis und die Wettbewerbsfähigkeit des Bezirks weiter stärken.

Zusätzlich zu den Unterzeichnungen vor Ort wurden auf dem Symposium mehrere wichtige Kooperationsinitiativen vorgestellt, darunter die globale intelligente Fabrik von JD.com für seine Wolf Pack-Roboter und die Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsanlage von Songci Electromechanical für die nächste Generation von Anlagen für erneuerbare Energien und Halbleiter, die beide zum Aufbau eines modernen industriellen Rahmens in Xishan beitragen werden.

Auf dem Symposium veröffentlichte der Xishan-Distrikt in Zusammenarbeit mit Cushman & Wakefield das Weißbuch 2025 Wuxi Xishan Investment Environment White Paper und zeichnete die ersten sechs Empfänger der "Best Partners"-Preise aus. Die Bezirksregierung von Xishan kündigte auch die Einführung eines neuen Rahmens für die überregionale Zusammenarbeit mit den vier wichtigsten Innovationszentren von Wuxi an.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2817914/1.jpg

