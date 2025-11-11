    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Augsburger Allgemeine' zu neuen Streit ums Heizungsgesetz

    • Verlässlichkeit nach Habecks Chaos beim Heizungsgesetz nötig.
    • Regierung muss Tempo erhöhen für klare Heiztechnologien.
    • Schwarz-Rot sollte jetzt handeln, um Unsicherheit zu vermeiden.

    AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu neuen Streit ums Heizungsgesetz:

    "Der nahe liegende Schluss: Nach dem von Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck verursachten Chaos beim Heizungsgesetz, das immer noch nachwirkt, braucht es jetzt Verlässlichkeit. Doch während die Regierung global lobenswerte Anstrengungen unternimmt, lässt sie es hier an Tempo mangeln. Die Parameter sind sattsam bekannt, die Ampel hat Vorarbeit geleistet. Wenn sich Schwarz-Rot am Riemen reißen würde, müsste nicht noch eine weitere Heizperiode vergehen, bevor Unternehmen und Hausbesitzer endlich Klarheit haben, auf welche Technologie sie in Zukunft setzen sollen."/yyzz/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
