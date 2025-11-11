    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Kölner Stadt-Anzeiger' zu BBC-Skandal

    Für Sie zusammengefasst
    • Gemeinnütziger Rundfunk ist wichtig für Freiheit.
    • Medien müssen sich ständig reformieren und anpassen.
    • Vertrauen erfordert Qualität, Transparenz und Sorgfalt.

    KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu BBC-Skandal:

    "Ein gemeinnütziger, niemandem verpflichteter, gemeinschaftlich finanzierter und kollektiv kontrollierter Rundfunk ist ein Segen für eine freie Gesellschaft. Umso höher sind freilich die Ansprüche an derlei Institutionen: Sie müssen auch akzeptieren, dass sie niemals einen Status quo erreichen, sondern sich permanent als reform- und verschlankungsfähig erweisen müssen. Die BBC-Affäre ist ein Warnschuss vor den Bug sämtlicher seriöser Medien. Sie erinnert mahnend daran, dass Journalisten niemals dem Irrtum erliegen dürfen, ihr eigener Kompass sei unfehlbar. Radikaler Kritik entzieht man den Boden nicht durch empörte Abwehr, sondern durch Qualität, Transparenz und permanente Selbstjustierung. Denn sonst riskieren Redaktionen, was freie Gesellschaften dringend brauchen: das Vertrauen des Publikums in ihre Medien. Gerade in Zeiten polarisierten Misstrauens ist das Beharren auf Sorgfalt und Fairness kein lässlicher Luxus, sondern eine Notwendigkeit."/yyzz/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu BBC-Skandal "Kölner Stadt-Anzeiger" zu BBC-Skandal: "Ein gemeinnütziger, niemandem verpflichteter, gemeinschaftlich finanzierter und kollektiv kontrollierter Rundfunk ist ein Segen für eine freie Gesellschaft. Umso höher sind freilich die Ansprüche an derlei …