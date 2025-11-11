    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Westfälische Nachrichten' zu Reform des Wehrdienstes

    Für Sie zusammengefasst
    • Wehrdienstreform nötig wegen russischer Aggression.
    • Experten kritisieren Entwurf als zögerlich und unklar.
    • Freiwilligkeit reicht nicht für schnelle Soldatengewinnung.

    MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Reform des Wehrdienstes:

    "Sich auf einen militärischen Konflikt vorzubereiten, daran führt angesichts der russischen Aggression kein Weg vorbei. Als "wehrhaft werden" hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius das bezeichnet. Dabei sitzt der Truppe wie der Politik inzwischen die Zeit im Nacken. Als "Dokument des Zögerns und Zauderns" haben Experten nun den Entwurf für die Wehrdienstreform genannt. Weil eigentlich klar ist, dass nicht funktionieren wird, woran vor allem die SPD noch standhaft festhält: Über das Prinzip Freiwilligkeit schnell und ausreichend zusätzliche Soldaten zu gewinnen. Die Bundeswehr muss aber eher heute als morgen verteidigungsfähig werden."/yyzz/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

