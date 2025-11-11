    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsZucker RohstoffvorwärtsNachrichten zu Zucker

    'Neue Osnabrücker Zeitung' zu einer möglichen Zuckerabgabe

    • Staat fördert schädliche Genussmittel leichtfertig.
    • Ärzteverband fordert Zuckerabgabe für Gesundheitsprävention.
    • Gesundheitskosten durch Genussmittel belasten Allgemeinheit.

    OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu einer möglichen Zuckerabgabe:

    "Alkohol, Nikotin, Zucker - der Deutschen Lieblingsgifte stehen hoch im Kurs. Tatsächlich ist es bemerkenswert, wie leichtfertig der Staat dem Konsum schädlicher Genussmittel, trotz aus dem Ruder laufender Gesundheitskosten, Vorschub leistet. Dass der Ärzteverband Marburger Bund nun höhere Steuern auf Alkohol, Nikotin und eine dezidierte Zuckerabgabe fordert, und die Einnahmen in Gesundheitsprävention und Aufklärung fließen lassen will, zeugt weniger von Moralismus als von ökonomischer Vernunft. Denn Genuss ist das eine, gesundheitliche Folgekosten sind das andere. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes oder Sucht belasten das Gesundheitssystem jährlich mit Milliarden. Die Allgemeinheit trägt, was Einzelne sich günstig gönnen."/yyzz/DP/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
