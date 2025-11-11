    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Ukraine / Kirche

    Für Sie zusammengefasst
    • Evangelische Kirche unterstützt Waffeneinsatz gegen Aggressoren.
    • Denkschrift fordert realistische Friedensansätze, nicht Utopien.
    • Christliche Ethik soll eschatologischen Friedensbegriff betonen.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Ukraine / Kirche:

    "Angesichts des brutalen russischen Überfalls auf die Ukraine stellt die evangelische Kirche klar, dass eine auf Humanität ausgerichtete, rechtsstaatliche Demokratie notfalls auch mit der Waffe gegen Autokraten verteidigt werden soll. Die neue Denkschrift bedeutet nicht (.) eine Absage an die realitätsfremden, in der Kirche aber lange Zeit gleichwohl verbreiteten Konzepte, solchen Aggressoren mit gewaltfreiem Widerstand erfolgreich Einhalt zu gebieten. (.) Die theologische Implikation des nun vollzogenen Schwenks bringt die Denkschrift auf die Formel, dass die christliche Ethik nicht auf einen utopischen, sondern auf einen eschatologischen Friedensbegriff ausgerichtet sein müsse. (.) Das ist bitter nötig, gerade in einer Welt, in der kriegerische Absichten zunehmend an Einfluss gewinnen."/yyzz/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Ukraine / Kirche "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Ukraine / Kirche: "Angesichts des brutalen russischen Überfalls auf die Ukraine stellt die evangelische Kirche klar, dass eine auf Humanität ausgerichtete, rechtsstaatliche Demokratie notfalls auch mit der …