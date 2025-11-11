Bauministerin will gegen Mietwucher vorgehen
- Hubertz will Mietwucher und Indexmieten regulieren.
- Mietpreisbremse bis 2029 reicht nicht aus, sagt sie.
- Expertenkommission soll Lösungen für Mietrecht finden.
BERLIN (dpa-AFX) - Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) will stärker gegen sogenannten Mietwucher vorgehen und Indexmieten und möblierte Wohnungen stärker regulieren. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte sie: "Natürlich braucht es mehr Angebot durch den Wohnungsbau, aber es braucht auch gerechte Spielregeln". Deshalb reiche auch die im Sommer beschlossene Verlängerung der Mietpreisbremse bis 2029 nicht.
Von der Mietpreisbremse ausgenommen sind etwa möblierte Wohnungen. Hier kritisierte Hubertz, dass das ausgenutzt werde. "Wenn jemand eine olle Couch in die Ecke stellt und dann statt 8 Euro pro Quadratmeter 35 Euro pro Quadratmeter verlangt, und das kommt vor in den Metropolen, dann hat das nichts mehr mit angemessenen Zuschlägen zu tun", so die Ministerin.
Bei Indexmietverträgen können die Mieten jährlich nach dem Wert des Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes erhöht werden. Dafür gibt es bei dieser Variante keine Anpassung der Miete an die ortsübliche Vergleichsmiete. Darin sieht Hubertz ein Problem. "In der Energiepreiskrise hat man gesehen, wie problematisch es ist, wenn es in kurzer Zeit schnell zweistellige Mietpreissteigerungen gibt." Es gebe deshalb eine Expertenkommission zum Mietrecht, die sich mit diesen Fragen beschäftigen und Lösungen vorschlagen solle, erklärte die Bauministerin./gut/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 63,85 auf Lang & Schwarz (10. November 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -2,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,47 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 21,04 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +19,14 %/+54,88 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu LEG Immobilien - LEG111 - DE000LEG1110
Das denkt die wallstreetONLINE Community über LEG Immobilien. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Gut bis sehr gute Zahlen!Im Kurs ist nichts davon zu sehen,oder noch nicht
Die Tagesordnung der HV ging ja durch, aber es gab doch einige Unzufriedenheit vieler Aktionäre besonders mit Bezug zu
den neuen überhöhten Vorstandsbezügen (mehr als 30% Gegenstimmen)
und zu den weniger konservativen Verschuldungsinstrumenten (mehr als 20% dagegen).
