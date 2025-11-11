Starke Quartalszahlen 2025: Unser Portfolio glänzt!
PSP Swiss Property AG beeindruckt mit einem starken Ergebnis in den ersten drei Quartalen 2025. Die robuste Portfolioentwicklung spiegelt die stabile Nachfrage nach zentralen Büroflächen wider.
- PSP Swiss Property AG verzeichnete in den ersten drei Quartalen 2025 ein solides Ergebnis, das die robuste Entwicklung ihres Portfolios widerspiegelt.
- Der Immobilienmarkt zeigte eine stabile Nachfrage nach hochwertigen Büroflächen in zentralen Lagen, während periphere Standorte und ältere Objekte strukturelle Herausforderungen hatten.
- Das Portfolio von PSP Swiss Property hatte zum 30. September 2025 einen Bilanzwert von CHF 10.0 Mrd. und bestand aus 149 Anlageliegenschaften und 11 Entwicklungsliegenschaften.
- Der Reingewinn stieg um 14.8% auf CHF 259.5 Mio., hauptsächlich aufgrund einer höheren Portfolioaufwertung.
- Die Leerstandsquote lag bei 4.3%, und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit aller Mietverträge betrug 5.0 Jahre.
- PSP Swiss Property erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen EBITDA ohne Liegenschaftserfolge von rund CHF 300 Mio. und rechnet mit einer stabilen Mietnachfrage.
