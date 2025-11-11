DAX-FLASH
Erholungsversuch geht weiter - Ende des US-Shutdowns wird konkreter
- Dax zeigt Gewinne, taxiert auf 24.060 Punkte.
- 100-Tage-Durchschnittslinie bei 24.023 Punkten.
- US-Regierungsteileinigung wird wahrscheinlicher.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Wochenstart zeichnen sich im Dax am Dienstag zunächst weitere Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 24.060 Punkte. In der Nacht wurde er zeitweise sogar über 24.100 Punkten erwartet.
Damit würde dem Dax doch noch der Anstieg über seine 100-Tage-Durchschnittslinie gelingen, an der die Erholung tags zuvor abgeebbt war. Sie findet bei Börsianern als Indikator für die mittel- bis längerfristige Entwicklung Beachtung. Aktuell liegt sie mit 24.023 Punkten exakt am Vortageshoch.
Ein Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown), auf das die Anleger bereits tags zuvor gesetzt hatten, wird immer wahrscheinlicher. Die Mehrheit des US-Senats hat einen Übergangshaushalt beschlossen. Für ein Inkrafttreten fehlen nun noch die Zustimmung durch das Repräsentantenhaus sowie anschließend die Unterschrift von Präsident Donald Trump.
Die wichtigsten US-Indizes haben ihre Gewinne am Montag nach dem europäischen Handelsende ausgebaut und steuern wieder auf ihre Rekorde von Ende Oktober zu. Der Dax hat seit Anfang des Vormonats keinen neuen Höchststand mehr geschafft./ag/zb
