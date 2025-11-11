Erholungsversuch geht weiter - Ende des US-Shutdowns wird konkreter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Wochenstart zeichnen sich im Dax am Dienstag zunächst weitere Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 24.060 Punkte. In der Nacht wurde er zeitweise sogar über 24.100 Punkten erwartet.

Damit würde dem Dax doch noch der Anstieg über seine 100-Tage-Durchschnittslinie gelingen, an der die Erholung tags zuvor abgeebbt war. Sie findet bei Börsianern als Indikator für die mittel- bis längerfristige Entwicklung Beachtung. Aktuell liegt sie mit 24.023 Punkten exakt am Vortageshoch.