HCGZ präsentierte auf der CeMAT ASIA 2025 eine Vielzahl neuer Produkte

Im Waren-zur-Person-Ausstellungsbereich bewegt sich der Roboter YT50 aus unserer Flash Ladder Serie auf den Regalen hin und her. Er nutzt die Technologie der natürlichen Konturennavigation, die einen schnellen Einsatz ohne Änderungen am Standort ermöglicht, und unterstützt die Clusterplanung von mehr als hundert Einheiten und einen 7x24-Stunden-Dauerbetrieb. Der YT50 verfügt über eine maximale Tragkraft von 50 Kilogramm und eine Positioniergenauigkeit von ±3 mm. In Kombination mit dem AM50 kann er die Roboterflotte flexibel an den Bedarf vor Ort anpassen und so die Spitzen und Tiefpunkte des Verkehrs vor Ort mit einem reibungslosen und effizienten Kommissionierungsprozess bewältigen.

HANGZHOU, China, 11. November 2025 /PRNewswire/ -- Vom 28. bis 31. Oktober fand die CeMAT ASIA 2025 im großen Stil in Shanghai statt. HCGZ stellte auf der Messe eine Vielzahl neuer Produkte vor und demonstrierte verschiedene Anwendungsszenarien, darunter Ware-zur-Person- und Palette-zur-Person-Lösungen, die effiziente und flexible Logistiklösungen für nationale und internationale Besucher bieten.

Unsere Kombination aus „Ants + Picking" bildet eine hochdichte und äußerst effiziente intelligente Kommissionierlösung. Durch die Kombination von zwei Robotertypen mit Regalen, Behältern und einem cleveren Lagerverwaltungssystem erledigt es Aufgaben wie Ein- und Auslagerung, Inventur und Sortierung im Lager super effizient. Dieser Modus bietet eine standardisierte Lösung für Kommissioniervorgänge, die einen hohen Durchsatz, eine hohe Lagerdichte und eine hohe Flexibilität erfordern.

Im Bereich „Pallet-to-Person" hat der neue Handhabungsroboter EzGo sein Debüt gegeben. Dieser intelligente Handhabungsroboter zeichnet sich durch eine extrem hohe Dichte und Effizienz aus und besticht durch einfache Implementierung, intelligente Hindernisvermeidung und -stopp, schnellen Batteriewechsel sowie optimierte Zusammenarbeit bei der Nahbereichsplanung.

Der dreipunktige, ausbalancierte AGV vereint hohe Anpassungsfähigkeit mit intelligenter Skalierbarkeit, kann mit verschiedenen hydraulischen Seitenschiebern ausgestattet werden, identifiziert und handhabt unterschiedliche Paletten präzise und ist vielseitig einsetzbar für vollautomatische Innenanwendungen und komplexe Szenarien wie das Be- und Entladen von Containern im Innen- und Außenbereich.

Das Vierwege-Shuttle-Lager der Z-Serie ist ein Meister der hochdichten Lagerung, der in der Lage ist, schnell zu pendeln und flexibel die Richtung in Regalgängen zu ändern, um jeden Zentimeter Platz optimal zu nutzen. Auf der Messe ist das Vierwege-Shuttle-Lager mit einem lasergesteuerten 1,5-t-Ministapler verbunden, um Paletten zu kommissionieren und umzuschlagen. Diese Lösung wird die logistische Effizienz erheblich verbessern und den Kunden mehr Auswahlmöglichkeiten bieten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2816557/The_products_displayed_exhibition_site.jpg

