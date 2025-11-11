TAG Immobilien AG hebt Prognosen an: Starkes Wachstum für 2025/26
Die TAG Immobilien AG präsentiert erfreuliche Prognosen für 2025 und 2026 mit starkem Wachstum und steigenden Dividenden.
Foto: Julian Stratenschulte - dpa
- TAG Immobilien AG erhöht die Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 und veröffentlicht erste Prognosen für 2026, mit starkem Wachstum von FFO I und FFO II sowie der Dividende.
- FFO I steigt zum 30. September 2025 auf 135,8 Mio. EUR (+4%), während das EBITDA aus dem Vermietungsgeschäft um 6% auf 188,4 Mio. EUR wächst.
- Der LTV (Loan-to-Value) sinkt im Q3 2025 auf 42,3% und wird nach dem Erwerb von 5.300 Mietwohnungen in Polen voraussichtlich bei 46,1% liegen.
- Die Prognosen für 2025 wurden angehoben: FFO I auf 174-179 Mio. EUR und FFO II auf 235-246 Mio. EUR.
- Für 2026 wird ein FFO I von 187-197 Mio. EUR (+9%) und ein Verkaufsergebnis in Polen von 92-98 Mio. EUR (+48%) erwartet.
- Die geplante Ausschüttungsquote für 2026 von 50% des FFO I könnte zu einer Dividendensteigerung um ca. 30% führen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei TAG Immobilien ist am 11.11.2025.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.279,42PKT (+0,84 %).
+2,28 %
-0,21 %
-6,04 %
-5,59 %
-10,25 %
+106,03 %
-42,24 %
+33,14 %
+1.438,21 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte