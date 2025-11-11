Orell Fuessli: Zukunftsstrategie 2028 enthüllt!
Orell Füssli AG setzt auf digitale Innovationen und strebt bis 2028 ein Umsatzziel von CHF 300 Mio. an, gestützt durch starkes Wachstum und gesellschaftliche Trends.
- Orell Füssli AG präsentiert strategische Prioritäten bis 2028 mit Fokus auf digitale Identitäten und Nachweise.
- Das Unternehmen strebt bis 2028 einen Umsatz von CHF 300 Mio. und eine EBIT-Marge von mindestens 8 % an.
- Seit 2022 verzeichnet Orell Füssli ein Umsatzwachstum von 16 % und ein EBIT-Wachstum von 52 %.
- Zentrale gesellschaftliche Trends erhöhen die Nachfrage nach Schutz von Werten und Identitäten, sowie nach digitalen Lernlösungen.
- Orell Füssli plant gezielte Maßnahmen zur Stärkung ihrer Marktpositionen und zur Weiterentwicklung digitaler Angebote bis 2028.
- CEO Daniel Link betont die solide Finanzbasis und die Möglichkeit, in innovative Technologien zu investieren, insbesondere im Bereich digitale Identitäten.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Orell Fuessli ist am 12.03.2026.
Der Kurs von Orell Fuessli lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 123,00EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
