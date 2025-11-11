    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Wohnen AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Wohnen

    Höhere Mieten

    Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen verdient deutlich mehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Wohnen steigert Gewinn durch höhere Mieten.
    • Ebitda im fortzuführenden Geschäft wächst um 16 %.
    • Vonovia hält 77 % der Anteile an Deutsche Wohnen.
    Höhere Mieten - Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen verdient deutlich mehr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat in den ersten neun Monaten des Jahres vor allem dank höherer Mieten mehr verdient. Auch das Development-Geschäft trug zum Anstieg des operativen Ergebnisses bei. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im fortzuführenden Geschäft legte um 16 Prozent auf knapp 568 Millionen Euro zu, wie der MDax-Konzern am Dienstag in Berlin mitteilte. Die Vonovia-Tochter rechnet bei dieser Kennziffer im laufenden Jahr weiterhin mit einem deutlichen Anstieg.

    Der Konzern profitiert wie alle Vermieter von einer hohen Nachfrage nach Wohnraum vor allem in der Hauptstadt Berlin. Die monatliche Kaltmiete stieg per Ende September im Schnitt auf 8,23 Euro pro Quadratmeter - das waren 4,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

    Unter dem Strich blieb gut eine Milliarde Euro an Gewinn. Ein Jahr zuvor hatte die Vonovia-Tochter aufgrund einer Abwertung seiner Immobilien noch einen Verlust von knapp 256 Millionen Euro gemacht.

    Vonovia hatte Deutsche Wohnen 2021 übernommen und in den vergangenen Jahren den Konzern immer enger an sich gebunden. Aktuell hält Vonovia knapp 77 Prozent der Anteile. Etwas mehr als zwölf Prozent liegen im Streubesitz./mne/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 20,98 auf Lang & Schwarz (11. November 2025, 07:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -0,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 21,12 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +18,95 %/+54,64 % bedeutet.




