Jefferies senkt Evonik auf 'Underperform' - Ziel auf 12,20 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 14,16 auf Lang & Schwarz (11. November 2025, 07:16 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -2,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,22 %.

Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 6,40 Mrd..

Evonik Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -14,01 %/+43,32 % bedeutet.