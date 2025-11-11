ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Evonik auf 'Underperform' - Ziel auf 12,20 Euro
- Jefferies senkt Kursziel für Evonik auf 12,20 Euro.
- Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft.
- Operative Schätzungen um 5% reduziert, skeptische Prognose.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 15,10 auf 12,20 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Analyst Chris Counihan kappte seine operativen Schätzungen für das operative Ergebnis des Spezialchemiekonzerns im Schnitt um 5 Prozent und ist deutlich skeptischer als der Konsens. Für 2027 rechnet der Experte nur mit weniger als 20 Prozent der vom Konzern avisierten Erholung, wie er am Montagnachmittag in seiner Neubewertung schrieb. In diesem Umfeld werde die Dividende für einige Zeit nicht mehr komplett von den Barmittelzuflüssen abgedeckt./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 10:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 14,16 auf Lang & Schwarz (11. November 2025, 07:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -2,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 6,40 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -14,01 %/+43,32 % bedeutet.
Kursziel: 12,20 Euro
was soll man auf solch eine geschreibe von herrn eduard altmann geben, der 25 jahre erfahrung hat und 2750 artikel verfasst hat. genau nämlich einen feuchten kerricht.
Immer das gleiche. Ist die Aktie am Boden, wird noch einmal drauf gekloppt. Der Lemming springt sicher darauf an. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Der Spezialchemiekonzern schockt mit einem Quartalsverlust von 106 Millionen Euro - und das Schlimmste könnte noch bevorstehen. Während die schwache Nachfrage die Bilanz zerreißt, zeichnen Analysten ein düsteres Bild für 2026. Kann das Sparprogramm den freien Fall noch stoppen?
Düstere Prognose: Bricht jetzt alles zusammen?
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Evonik steckt in der tiefsten Krise seit Jahren. Das bereinigte EBITDA brach um 22 Prozent ein, der Umsatz sank um 12 Prozent. Doch die eigentliche Bombe tickt für 2026, wie Analysten jetzt warnen.
Die Deutsche Bank sieht "immense Ergebnisrisiken" auf das Unternehmen zukommen. Selbst die DZ Bank, die eigentlich das robuste Produktportfolio lobt, gibt zu bedenken: Eine echte Erholung ist frühestens Ende 2026 in Sicht.
Die alarmierenden Fakten auf einen Blick:
- Quartalsverlust: 106 Millionen Euro (Vorjahr: +223 Mio. Gewinn)
- Umsatzrückgang: 12% auf 3,39 Milliarden Euro
- EBITDA-Einbruch: 22% auf 448 Millionen Euro
- Jahresprognose bereits im September gesenkt
Die Quartalszahlen sind in Ordnung und wie erwartet ausgefallen. Auf jeden Fall dabei bleiben.
Evonik baut mehrere neue Anlagen und erweitert bestehende Werke, darunter eine Pilotanlage für Anionen-Austausch-Membranen in Marl (Ende 2025),