Jefferies hebt Lanxess auf 'Hold' - Ziel runter auf 17 Euro

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 17,46 auf Lang & Schwarz (11. November 2025, 07:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -13,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,99 %.

Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,52 Mrd..

Lanxess zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -3,41 %/+36,36 % bedeutet.