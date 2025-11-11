ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Lanxess auf 'Hold' - Ziel runter auf 17 Euro
- Jefferies senkt Kursziel für Lanxess auf 17 Euro.
- Aktien von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft.
- Lanxess leidet unter geringer Auslastung und Konkurrenz.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess zwar von 19 auf 17 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Das neue Kursziel entspricht etwa dem Marktniveau der Papiere des Spezialchemiekonzerns. Lanxess leide unter geringer Auslastung, Konkurrenz in Asien und mauen Endmärkten in den Bereichen Bau, Automobil und Chemie, schrieb Analyst Marcus Dunford-Castro am Montagabend in seiner Neubewertung. Der hohe operative Hebel sorge allerdings für Potenzial schon bei bloßer Normalisierung der Lage./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 14:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 17,46 auf Lang & Schwarz (11. November 2025, 07:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -13,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,52 Mrd..
Lanxess zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -3,41 %/+36,36 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 17 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Lanxess - 547040 - DE0005470405
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Lanxess. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Zu Envalior gibt es Informationen auf der Homepage. Einfach mal die Präsentationen ansehen und Conference Calls anhören.
Na wonderbra! In D gehen bald die Lichter aus.