    JEFFERIES stuft BASF SE auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 45 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die erhöhten Investitionen und die zyklisch schwachen operativen Bedingungen überschatteten die Gewinn- und Barmittelgenerierung des Chemiekonzerns, schrieb Chris Counihan in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Letztere nähere sich allerdings dem Tiefpunkt. Die Veräußerung von Aktivitäten beschleunige zudem den Schuldenabbau und bringe Aktienrückkäufe. Dank historisch hoher Ausschüttungen biete die Bewertung Unterstützung. Das neue Kursziel gehe auf seine gesenkten operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) aufgrund des Verkaufs des Lackgeschäfts zurück./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 14:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 43,15EUR auf Lang & Schwarz (11. November 2025, 07:23 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Chris Counihan
    Analysiertes Unternehmen: BASF SE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 43
    Kursziel alt: 45
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


