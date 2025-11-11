Fraport grenzt Passagierprognose ein - Gewinnziel steht

Im dritten Quartal stagnierte Fraports Umsatz mit 1,35 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Der operative Gewinn legte hingegen um 23 Prozent auf 593 Millionen Euro zu und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von fast 303 Millionen Euro, ein Anstieg um fast ein Drittel./stw/mis

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 71,95 auf Lang & Schwarz (11. November 2025, 07:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -4,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,14 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,84 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von -6,91 %/+14,67 % bedeutet.