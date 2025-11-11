    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFraport AktievorwärtsNachrichten zu Fraport
    Fraport grenzt Passagierprognose ein - Gewinnziel steht

    Für Sie zusammengefasst
    • Fraport rechnet mit 63 Millionen Passagieren 2023.
    • Ebitda soll moderat steigen, Gewinn bleibt stabil.
    • Umsatz stagnierte, operativer Gewinn stieg um 23%.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Flughafenbetreiber Fraport rechnet im laufenden Jahr in Frankfurt jetzt mit weniger Passagieren als bislang erhofft. Statt bis zu 64 Millionen dürften es rund 63 Millionen Fluggäste werden, teilte das im MDax gelistete Unternehmen mit seiner Quartalsbilanz am Dienstag in Frankfurt mit. Der Rekordwert von fast 70,6 Millionen Fluggästen aus dem Jahr 2019 bleibt damit erneut weit entfernt.

    Dennoch will Fraport-Chef Stefan Schulte den operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Vergleich zu 2024 moderat steigern. Der Konzerngewinn dürfte hingegen höchstens den Wert des Vorjahres erreichen.

    Im dritten Quartal stagnierte Fraports Umsatz mit 1,35 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Der operative Gewinn legte hingegen um 23 Prozent auf 593 Millionen Euro zu und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von fast 303 Millionen Euro, ein Anstieg um fast ein Drittel./stw/mis

    Fraport

    +3,06 %
    -2,33 %
    -3,48 %
    -2,52 %
    +49,94 %
    +70,57 %
    +54,74 %
    +25,44 %
    +231,25 %
    ISIN:DE0005773303WKN:577330

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 71,95 auf Lang & Schwarz (11. November 2025, 07:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -4,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,84 Mrd..

    Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von -6,91 %/+14,67 % bedeutet.




