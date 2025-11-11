Geschäft von Ströer bleibt unter Druck - Umsatz und Gewinn rückläufig

Nach der Meldung am Freitag vor 2 Wochen, daß Investoren erneut Interesse an dem DOOH-Geschäft von Ströer bekundet hätten und dem nachlaufenden Rücklauf des Kurses habe ich inzwischen eine größere Position an Ströer aufgebaut.





Ob es zu einem Verkauf kommt, ist natürlich völlig unsicher, allerdings scheint man bei Ströer schon stark an einem Verkauf interessiert sein und es ernst meinen, sonst würde man nicht so lange Zeit mit potenziellen Investoren verhandeln.





Das sich der Verkauf so lange hinzieht, dürfte m.E. also nicht an dem Willen von Ströer liegen, sondern daß man sich über den Preis (Wert) nicht einig werden kann.





Fakt ist, man ist mit der Bewertung (Aktienkurs) seit langem nicht zufrieden. Insofern mach ein Verkauf natürlich nur einen Sinn, wenn er sehr lukrativ ist. Ein Verkauf zu einem relativ niedrigen Preis, der, um mal eine Zahl zu nennen einen Aktienkurs von nur 45 € rechtfertigen würde, scheint mir ausgeschlossen. Wenn man bei Müller/Ströer mit einem Aktienkurs von 50 bis 60 € nicht zufrieden war, dann sollte ein Verkauf zumindest einen Kursanstieg auf 60 € + x ermöglichen.





Fazit :

Sollte ein Verkauf erfolgen, so wird meiner Ansicht nach der Verkaufspreis für die Aktionäre sehr gut sein. Die Gegenseite muss allerdings auch mitspielen. Da das Interesse nicht nachlassen zu scheint, glaube ich, die Chancen für einen lukrativen Verkauf stehen nicht allzu schlecht, aber wie es so oft der Fall ist, es kann sich noch gefühlt ewig hinziehen.

Unabhängig davon ist die Bewertung inzwischen so niedrig, daß auch ohne Verkauf der Kurs m.E. mittelfristig deutlich nach Norden gehen sollte.



