    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStroeer AktievorwärtsNachrichten zu Stroeer
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Geschäft von Ströer bleibt unter Druck - Umsatz und Gewinn rückläufig

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz von Ströer im Q3 auf 491,5 Mio. Euro gesunken.
    • Operativer Gewinn (EBITDA) um fast 6% auf 147 Mio. Euro.
    • Jahresziele wegen US-Zollpolitik auf 2024-Niveau gesenkt.
    Geschäft von Ströer bleibt unter Druck - Umsatz und Gewinn rückläufig
    Foto: Oliver Berg - dpa

    KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer hat auch im dritten Quartal unter der gesamtwirtschaftlichen Lage und den geopolitischen Spannungen gelitten. In den drei Monaten bis Ende September ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht auf 491,5 Millionen Euro zurück, wie der MDax-Konzern am Dienstag in Köln mitteilte. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) reduzierte sich um fast 6 Prozent auf gut 147 Millionen Euro noch etwas stärker und das Konzernergebnis sank sogar um über ein Fünftel auf knapp 30 Millionen Euro. Die Zahlen blieben hinter den Erwartungen der Analysten zurück.

    Mitte September hatte Ströer bereits seine Jahresziele wegen der US-Zollpolitik gesenkt. Diese wurden nun bestätigt. Die Ströer-Chefs Udo Müller und Christian Schmalzl erwarten seitdem für 2025 nun nur noch Werte auf dem Niveau von 2024: Da hatte Ströer einen Umsatz von gut 2 Milliarden Euro und einen bereinigten operativen Gewinn von 626 Millionen Euro erzielt./lew/stk

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    27.566,49€
    Basispreis
    1,93
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    31.057,56€
    Basispreis
    2,07
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Stroeer

    -0,56 %
    -3,23 %
    -15,19 %
    -23,57 %
    -28,36 %
    -17,88 %
    -47,10 %
    -43,35 %
    +70,48 %
    ISIN:DE0007493991WKN:749399

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 29.291 auf Ariva Indikation (10. November 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -3,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,01 Mrd..

    Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Stroeer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 69,00EUR was eine Bandbreite von +19,53 %/+91,80 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Stroeer - 749399 - DE0007493991

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Stroeer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Geschäft von Ströer bleibt unter Druck - Umsatz und Gewinn rückläufig Der Werbevermarkter Ströer hat auch im dritten Quartal unter der gesamtwirtschaftlichen Lage und den geopolitischen Spannungen gelitten. In den drei Monaten bis Ende September ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht auf 491,5 …