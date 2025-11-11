Geschäft von Ströer bleibt unter Druck - Umsatz und Gewinn rückläufig
- Umsatz von Ströer im Q3 auf 491,5 Mio. Euro gesunken.
- Operativer Gewinn (EBITDA) um fast 6% auf 147 Mio. Euro.
- Jahresziele wegen US-Zollpolitik auf 2024-Niveau gesenkt.
KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer hat auch im dritten Quartal unter der gesamtwirtschaftlichen Lage und den geopolitischen Spannungen gelitten. In den drei Monaten bis Ende September ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht auf 491,5 Millionen Euro zurück, wie der MDax-Konzern am Dienstag in Köln mitteilte. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) reduzierte sich um fast 6 Prozent auf gut 147 Millionen Euro noch etwas stärker und das Konzernergebnis sank sogar um über ein Fünftel auf knapp 30 Millionen Euro. Die Zahlen blieben hinter den Erwartungen der Analysten zurück.
Mitte September hatte Ströer bereits seine Jahresziele wegen der US-Zollpolitik gesenkt. Diese wurden nun bestätigt. Die Ströer-Chefs Udo Müller und Christian Schmalzl erwarten seitdem für 2025 nun nur noch Werte auf dem Niveau von 2024: Da hatte Ströer einen Umsatz von gut 2 Milliarden Euro und einen bereinigten operativen Gewinn von 626 Millionen Euro erzielt./lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 29.291 auf Ariva Indikation (10. November 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -3,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,01 Mrd..
Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Stroeer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 69,00EUR was eine Bandbreite von +19,53 %/+91,80 % bedeutet.
Die Fußball WM 2026 steht im nächsten Jahr an. Stroeer wird davon profitieren.
Nach der Meldung am Freitag vor 2 Wochen, daß Investoren erneut Interesse an dem DOOH-Geschäft von Ströer bekundet hätten und dem nachlaufenden Rücklauf des Kurses habe ich inzwischen eine größere Position an Ströer aufgebaut.
Das sich der Verkauf so lange hinzieht, dürfte m.E. also nicht an dem Willen von Ströer liegen, sondern daß man sich über den Preis (Wert) nicht einig werden kann.
Fakt ist, man ist mit der Bewertung (Aktienkurs) seit langem nicht zufrieden. Insofern mach ein Verkauf natürlich nur einen Sinn, wenn er sehr lukrativ ist. Ein Verkauf zu einem relativ niedrigen Preis, der, um mal eine Zahl zu nennen einen Aktienkurs von nur 45 € rechtfertigen würde, scheint mir ausgeschlossen. Wenn man bei Müller/Ströer mit einem Aktienkurs von 50 bis 60 € nicht zufrieden war, dann sollte ein Verkauf zumindest einen Kursanstieg auf 60 € + x ermöglichen.
Sollte ein Verkauf erfolgen, so wird meiner Ansicht nach der Verkaufspreis für die Aktionäre sehr gut sein. Die Gegenseite muss allerdings auch mitspielen. Da das Interesse nicht nachlassen zu scheint, glaube ich, die Chancen für einen lukrativen Verkauf stehen nicht allzu schlecht, aber wie es so oft der Fall ist, es kann sich noch gefühlt ewig hinziehen.
Unabhängig davon ist die Bewertung inzwischen so niedrig, daß auch ohne Verkauf der Kurs m.E. mittelfristig deutlich nach Norden gehen sollte.
Es wird nämlich ein Absinken unter 10% gemeldet und behauptet, in der letzten Stimmrechtsmitteilung hätte man schon das Absinken unter 15% gemeldet.
Eine solche Mitteilung sucht man aber vergeblich. Nicht umsonst findet man noch im GB 2024 über 15% und in den Stimmrechtsmitteilungen auf der Ströer-Webseite von diesem Jahr von ValueAct nur die Meldung von heute.
BAFIN übernehmen Sie bitte, es riecht nach Betrug seitens ValueAct.