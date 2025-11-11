181 0 Kommentare Medios AG: Starkes Ergebniswachstum und Margenplus bis Q3 2025

Medios AG beeindruckt mit einem Umsatzsprung von 9,2 % im Jahr 2025. Das EBITDA pre1 wächst um beeindruckende 26,1 %, während der Cashflow fast verdoppelt wird. Das Ergebnis je Aktie steigt markant auf 0,79 €. Thomas Meier übernimmt 2026 das Ruder als CEO. Die Prognose für 2025 bleibt mit einem Umsatz von 2 Mrd. € optimistisch.

