Medios AG: Starkes Ergebniswachstum und Margenplus bis Q3 2025
Medios AG beeindruckt mit einem Umsatzsprung von 9,2 % im Jahr 2025. Das EBITDA pre1 wächst um beeindruckende 26,1 %, während der Cashflow fast verdoppelt wird. Das Ergebnis je Aktie steigt markant auf 0,79 €. Thomas Meier übernimmt 2026 das Ruder als CEO. Die Prognose für 2025 bleibt mit einem Umsatz von 2 Mrd. € optimistisch.
- Medios AG erzielte im Neunmonatszeitraum 2025 einen Umsatz von 1.530,0 Mio. €, was einer Steigerung von 9,2 % entspricht.
- Das EBITDA pre1 stieg um 26,1 % auf 70,4 Mio. €, mit einem organischen Wachstum von 5,1 %.
- Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit verdoppelte sich nahezu auf 52,7 Mio. €.
- Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich signifikant auf 0,79 € (Vorjahr: 0,43 €).
- Thomas Meier wird am 1. Februar 2026 neuer CEO der Medios AG, nach Matthias Gärtner, der bis Ende 2025 im Amt bleibt.
- Die Prognose für 2025 wird bestätigt, mit einem erwarteten Umsatzanstieg von rund 6 % auf ca. 2 Mrd. € und einem EBITDA pre1 von etwa 96 Mio. €.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Medios ist am 11.11.2025.
Der Kurs von Medios lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,270EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,08 % im Minus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 13,170EUR das entspricht einem Plus von +7,33 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.018,32PKT (+1,00 %).
