Erholungsversuch geht weiter

DEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT - Nach dem starken Wochenstart zeichnen sich im Dax am Dienstag zunächst weitere Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 24.060 Punkte. Damit würde dem Dax doch noch der Anstieg über seine 100-Tage-Durchschnittslinie gelingen, an der die Erholung tags zuvor abgeebbt war. Sie findet bei Börsianern als Indikator für die mittel- bis längerfristige Entwicklung Beachtung. Aktuell liegt sie mit 24.023 Punkten exakt am Vortageshoch. Ein Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown), auf das die Anleger bereits tags zuvor gesetzt hatten, wird immer wahrscheinlicher. Die Mehrheit des US-Senats hat einen Übergangshaushalt beschlossen. Für ein Inkrafttreten fehlen nun noch die Zustimmung durch das Repräsentantenhaus sowie anschließend die Unterschrift von Präsident Donald Trump.

USA: - GEWINNE - An den US-Börsen haben die Kurse am Montag mit einer Erholung an die späte Kursstabilisierung vom Freitag angeknüpft. Wie schon zuvor in Asien und Europa hellten Anzeichen für eine mögliche Beendigung des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte zu Wochenbeginn die Stimmung auf. Der Senat votierte mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Nachdem die Technologiewerte zuletzt besonders stark gelitten hatten, legte deren Kursbarometer Nasdaq 100 um 2,2 Prozent auf 25.611,74 Punkte zu. Während der marktbreite S&P 500 1,5 Prozent auf 6.832,43 Punkte gewann, stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,8 Prozent auf 47.368,63 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Nach ihrer Vortageserholung haben die Börsen Asiens am Dienstag nachgegeben. In Tokio sank der Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um 0,3 Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen Chinas fiel um 0,8 Prozent, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt um 0,2 Prozent nachgab.

DAX 23.959,99 1,66%

XDAX 24.089,01 1,33%

EuroSTOXX 50 5.664,46 1,76%

DJIA 47.368,63 0,81%

S&P 500 6.832,43 1,54%

NASDAQ 100 25.611,74 2,20%

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



Bund-Future 129,02 -0,02% °



DEVISEN:



Euro/USD 1,1562 -0,02%

USD/Yen 154,14 0,07%

Euro/Yen 178,21 0,05%

BITCOIN:



Bitcoin 105.287 -0,65%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:



Brent 63,77 -0,29 USD

WTI 59,85 -0,28 USD

