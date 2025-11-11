United Internet: 9 Monate voller Erfolg in 2025!

United Internet AG verzeichnete in den ersten 9 Monaten 2025 einen Anstieg der Kundenverträge um 480.000 auf insgesamt 29,50 Millionen.

Der Umsatz stieg um 1,4 % auf 4,502 Milliarden Euro, während das EBITDA um 1,9 % auf 966,4 Millionen Euro anstieg, trotz höherer Anlaufkosten beim 1&1 Mobilfunknetz.

Die IONOS Group SE, Teil von United Internet, plant den Verkauf der Sedo GmbH, um sich auf die Kerngeschäftsfelder „Web-Presence & Productivity“ und „Cloud Solutions“ zu konzentrieren.

Das bereinigte EBIT wurde durch gestiegene Abschreibungen auf Investitionen in den Ausbau des Glasfasernetzes und des 1&1 Mobilfunknetzes beeinträchtigt, was zu einem Rückgang auf 443,2 Millionen Euro führte.

Das bereinigte Ergebnis pro Aktie (EPS) aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg von 0,72 Euro auf 0,75 Euro, hauptsächlich aufgrund eines verbesserten Ergebnisses aus at-equity bilanzierten Unternehmen und geringeren Steueraufwendungen.

United Internet bestätigt die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025, erwartet einen Anstieg des Konzernumsatzes auf ca. 6,05 Milliarden Euro und ein EBITDA von ca. 1,3 Milliarden Euro, bereinigt um den Verkauf von Sedo und dem Geschäftsfeld „Energy“.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei United Internet ist am 11.11.2025.

