3U HOLDING: Neun Monate mit gemischten Ergebnissen
Die 3U HOLDING AG navigiert durch ein herausforderndes Jahr 2025, geprägt von Umsatzrückgängen und strategischen Anpassungen, um sich in einem sich wandelnden Marktumfeld zu behaupten.
Foto: Iewek Gnos - Unsplash
- Die 3U HOLDING AG verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 einen leichten Umsatzrückgang von 1,9 % auf EUR 41,3 Mio. im Vergleich zum Vorjahr.
- Im ITK-Segment sanken die Erlöse um 30,0 % auf EUR 10,2 Mio., während das Segment Erneuerbare Energien stabil blieb und der SHK-Onlinehandel durch den Zukauf der EMPUR ein Umsatzwachstum von 15,2 % auf EUR 28,2 Mio. verzeichnete.
- Das EBITDA des Konzerns fiel auf EUR –1,9 Mio., was auf Restrukturierungsaufwendungen, gestiegene Personalkosten und die Umsatzentwicklung zurückzuführen ist.
- Die Bitcoin-Investitionen wurden im dritten Quartal 2025 ausgebaut, mit einem Gesamtbestand von 363,2 Bitcoin und einem Investitionsvolumen von EUR 27,1 Mio.
- Die Eigenkapitalquote der 3U HOLDING AG sank auf 56,4 %, während die liquiden Mittel auf EUR 19,9 Mio. zurückgingen.
- Der Vorstand hat die Zielsetzungen für 2025 angepasst, mit einem erwarteten Konzernumsatz zwischen EUR 54,0 Mio. und EUR 56,0 Mio. und einem Konzern-EBITDA zwischen EUR –2,5 Mio. und EUR –3,5 Mio.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei 3U HOLDING ist am 11.11.2025.
Der Kurs von 3U HOLDING lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,3425EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,19 % im
Minus.
17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,3400EUR das entspricht einem Minus von -0,19 % seit der Veröffentlichung.
-0,19 %
-5,79 %
-13,80 %
-15,30 %
-13,28 %
-66,85 %
-31,15 %
+123,75 %
-77,63 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte