hGears AG: Profitabilität steigt trotz schwachem Q3-Umsatz
Trotz eines Umsatzrückgangs im e-Bike-Segment zeigt sich hGears AG optimistisch für 2025, gestützt durch positive Entwicklungen in anderen Bereichen und effektive Sparmaßnahmen.
- Der Konzernumsatz von hGears AG in den ersten neun Monaten 2025 betrug EUR 69,8 Mio., was einem Rückgang von 3,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Die Bereiche [e]-Mobility und e-Tools zeigten positive Umsatzentwicklungen, konnten jedoch den Umsatzrückgang im e-Bike-Segment nicht vollständig ausgleichen.
- Das bereinigte EBITDA stieg um EUR 0,5 Mio. auf EUR 0,9 Mio., was einer bereinigten EBITDA-Marge von 1,3 % entspricht, dank Struktur- und Sparmaßnahmen.
- Der Umsatz im e-Bike-Segment sank um 42,7 % auf EUR 8,2 Mio. aufgrund eines anhaltenden Lagerabbaus in der Fahrradindustrie.
- hGears AG bestätigt den angehobenen Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 mit einem erwarteten Konzernumsatz von EUR 87 - 90 Mio. und einem bereinigten EBITDA von minus EUR 1 bis plus EUR 1 Mio.
- hGears ist ein globaler Hersteller von Hochpräzisionsgetriebeteilen mit Fokus auf e-Mobilität und hat Produktionsstätten in Deutschland, Italien und China.
Der Kurs von hGears lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,6850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,30 % im Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,6750EUR das entspricht einem Minus von -0,59 % seit der Veröffentlichung.
