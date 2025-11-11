    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSteyr Motors AktievorwärtsNachrichten zu Steyr Motors
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Steyr Motors: Internationale Expansion mit neuen Partnern in UK & Griechenland

    Steyr Motors AG expandiert mit neuen Partnern in Europa und stärkt seine Marktpräsenz.

    Steyr Motors: Internationale Expansion mit neuen Partnern in UK & Griechenland
    • Steyr Motors AG erweitert ihr internationales Vertriebsnetz durch neue Distributionspartner im Vereinigten Königreich und in Griechenland.
    • Zwei neue Distributionsvereinbarungen mit einem Gesamtvolumen von mindestens 5 Millionen Euro wurden abgeschlossen.
    • Golden Arrow Marine wird als neuer Vertriebspartner im Vereinigten Königreich eingeführt, um die steigende Nachfrage zu bedienen.
    • Petros Petropoulos AEBE wird als offizieller Partner in Griechenland eingeführt, um den griechischen Markt zu erschließen.
    • Die Partnerschaften umfassen den Vertrieb von maritimen Antrieben und Ersatzteilen, um die Servicequalität und Reaktionsgeschwindigkeit zu verbessern.
    • Steyr Motors verfolgt eine globale Wachstumsstrategie mit dem Ziel, die Nähe zum Kunden zu erhöhen und die internationale Marktposition zu stärken.

    Der nächste wichtige Termin, Deutsches Eigenkapitalforum (24.-26. November 2025), bei Steyr Motors ist am 24.11.2025.

    Der Kurs von Steyr Motors lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 47,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,06 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 47,55EUR das entspricht einem Minus von -0,11 % seit der Veröffentlichung.


    Steyr Motors

    +0,21 %
    -2,48 %
    -8,72 %
    -14,05 %
    +207,84 %
    +209,31 %
    ISIN:AT0000A3FW25WKN:A40TC4





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Steyr Motors: Internationale Expansion mit neuen Partnern in UK & Griechenland Steyr Motors AG expandiert mit neuen Partnern in Europa und stärkt seine Marktpräsenz.