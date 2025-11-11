Steyr Motors: Internationale Expansion mit neuen Partnern in UK & Griechenland
Steyr Motors AG expandiert mit neuen Partnern in Europa und stärkt seine Marktpräsenz.
- Steyr Motors AG erweitert ihr internationales Vertriebsnetz durch neue Distributionspartner im Vereinigten Königreich und in Griechenland.
- Zwei neue Distributionsvereinbarungen mit einem Gesamtvolumen von mindestens 5 Millionen Euro wurden abgeschlossen.
- Golden Arrow Marine wird als neuer Vertriebspartner im Vereinigten Königreich eingeführt, um die steigende Nachfrage zu bedienen.
- Petros Petropoulos AEBE wird als offizieller Partner in Griechenland eingeführt, um den griechischen Markt zu erschließen.
- Die Partnerschaften umfassen den Vertrieb von maritimen Antrieben und Ersatzteilen, um die Servicequalität und Reaktionsgeschwindigkeit zu verbessern.
- Steyr Motors verfolgt eine globale Wachstumsstrategie mit dem Ziel, die Nähe zum Kunden zu erhöhen und die internationale Marktposition zu stärken.
Der nächste wichtige Termin, Deutsches Eigenkapitalforum (24.-26. November 2025), bei Steyr Motors ist am 24.11.2025.
Der Kurs von Steyr Motors lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 47,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,06 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 47,55EUR das entspricht einem Minus von -0,11 % seit der Veröffentlichung.
+0,21 %
-2,48 %
-8,72 %
-14,05 %
+207,84 %
+209,31 %
