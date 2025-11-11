45 0 Kommentare Matador Secondary Private Equity: Entdecke spannende Portfolio-News vom 11.11.2025

Ein dynamischer M&A-Markt in den USA eröffnet neue Horizonte für Investoren. Im dritten Quartal 2025 wurden 57 Exits realisiert, was zu einem positiven Cashflow führte. Die Matador zeigt strategische Stärke durch Diversifikation und kluge Investitionsentscheidungen. Der Fokus auf Small- und Mid Buyout Private Equity bietet attraktive Einstiegspreise und hohes Wertschöpfungspotenzial. Matador Secondary Private Equity AG glänzt mit einem breit diversifizierten Portfolio und strategischem Weitblick.

Robuster M&A-Markt in den USA ermöglicht zahlreiche Exits und Kapitalrückflüsse, was zu einem positiven Cashflow im dritten Quartal 2025 führte.

Im dritten Quartal 2025 wurden 57 Exits realisiert, darunter 45 M&A-Transaktionen und 12 IPOs, was den NAV des Portfolios um 4,2% steigen ließ.

Die Investitionsstrategie der Matador zeigt strategische Stärke durch Diversifikation, wobei nur 17% der Portfoliounternehmen negativ von US-Zöllen betroffen sind.

Der Investitionsschwerpunkt auf Small- und Mid Buyout Private Equity bietet Vorteile wie attraktivere Einstiegspreise, weniger Fremdkapital und hohes Wertschöpfungspotenzial.

Matador Secondary Private Equity AG ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments und hat ein breit diversifiziertes Portfolio aufgebaut.

Die Aktie der Matador ist in der Schweiz und in Deutschland handelbar, mit Sitz in Sarnen, Schweiz.

Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Matador Secondary Private Equity ist am 30.04.2026.



