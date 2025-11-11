93 0 Kommentare 1&1: Starke Entwicklung 2025 – Jahresprognose steht!

Die 1&1 AG durchlebt ein Jahr voller Herausforderungen und Stabilität. Trotz eines Rückgangs von 50.000 Kundenverträgen zeigt sich der Service-Umsatz robust. Der Hardware-Umsatz verzeichnete einen leichten Rückgang. Das EBITDA und EBIT sanken, beeinflusst durch höhere Anlaufkosten. Das Investitionsvolumen stieg auf 228,7 Mio. EUR. Die Prognosen für 2025 bleiben optimistisch mit stabilen Erwartungen.

wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

