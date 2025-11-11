1&1: Starke Entwicklung 2025 – Jahresprognose steht!
Die 1&1 AG durchlebt ein Jahr voller Herausforderungen und Stabilität. Trotz eines Rückgangs von 50.000 Kundenverträgen zeigt sich der Service-Umsatz robust. Der Hardware-Umsatz verzeichnete einen leichten Rückgang. Das EBITDA und EBIT sanken, beeinflusst durch höhere Anlaufkosten. Das Investitionsvolumen stieg auf 228,7 Mio. EUR. Die Prognosen für 2025 bleiben optimistisch mit stabilen Erwartungen.
- 1&1 AG verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 einen Rückgang um 50.000 Verträge auf 16,34 Mio. Kundenverträge.
- Der Service-Umsatz blieb stabil bei 2.479,3 Mio. EUR, während der Hardware-Umsatz leicht auf 536,9 Mio. EUR zurückging.
- Das EBITDA im operativen Segment Access sank um 3,0 % auf 611,0 Mio. EUR, während das gesamte EBITDA um 11,5 % auf 409,8 Mio. EUR zurückging, bedingt durch höhere Anlaufkosten des 1&1 Mobilfunknetzes.
- Das EBIT reduzierte sich auf 175,4 Mio. EUR, und das Ergebnis je Aktie fiel auf 0,63 EUR.
- Das Investitionsvolumen (Cash-Capex) stieg auf 228,7 Mio. EUR.
- Die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025 wurde bestätigt, mit einem erwarteten stabilen Vertragsbestand und einem Service-Umsatz auf Vorjahresniveau.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei 1&1 ist am 11.11.2025.
Der Kurs von 1&1 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,975EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,925EUR das entspricht einem Minus von -0,24 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.018,32PKT (+1,00 %).
