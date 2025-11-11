IONOS Group: Erfolgreiche 9 Monate, AdTech-Verkauf steht bevor
IONOS Group SE setzt seinen Erfolgskurs fort: Mit einem beeindruckenden Kundenzuwachs und steigenden Umsätzen zeigt das Unternehmen, dass es auf dem digitalen Markt bestens positioniert ist.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- IONOS Group SE verzeichnete in den ersten 9 Monaten 2025 ein Wachstum der Kundenbasis um 210.000 auf 6,53 Millionen Kunden.
- Der Umsatz stieg um 6,2 % auf 980,2 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA um 20,8 % auf 368,5 Millionen Euro anstieg.
- Das bereinigte Ergebnis pro Aktie erhöhte sich um 40,6 % auf 1,35 Euro.
- Der Geschäftsbereich AdTech, der sich auf Traffic-Monetarisierung spezialisiert hat, soll verkauft werden, um den Fokus auf die Kerngeschäftsfelder „Web-Presence & Productivity“ und „Cloud Solutions“ zu legen.
- Die Finanzkennzahlen des Vorjahres wurden angepasst, um den Verkauf des AdTech-Segments gemäß IFRS 5 als nicht-fortgeführten Geschäftsbereich auszuweisen.
- Die Prognose für das verbleibende Kerngeschäft „Digital Solutions & Cloud“ bleibt unverändert mit einem erwarteten Umsatzwachstum von ca. 8 % und einer bereinigten EBITDA-Marge von ca. 35 % im Jahr 2025.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei IONOS Group ist am 11.11.2025.
Der Kurs von IONOS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 31,58EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,48 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 32,60EUR das entspricht einem Plus von +3,25 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.277,99PKT (0,00 %).
+2,37 %
+6,12 %
-2,43 %
-22,28 %
+34,31 %
+54,65 %
