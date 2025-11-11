ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Givaudan auf 'Buy' - Ziel hoch auf 3800 Franken
- Jefferies hebt Kursziel für Givaudan auf 3800 Franken.
- Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
- Givaudan bleibt führend bei Umsatz und Margen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan von 3600 auf 3800 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Im schwierigen Umfeld sei der Schweizer Aromenhersteller bei Umsatzwachstum und Margen die Nummer Eins im Bereich Inhaltsstoffe für Konsumprodukte, schrieb Chris Counihan am Montagnachmittag in seiner Neubewertung. Damit verdiene Givaudan weiterhin einen Bewertungsaufschlag, der aktuell im historischen Vergleich niedrig ausfalle./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 10:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:05 / ET
