Jefferies hebt Givaudan auf 'Buy' - Ziel hoch auf 3800 Franken

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 3.649 auf Lang & Schwarz (11. November 2025, 07:21 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um +4,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,87 %.

Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 33,95 Mrd..

Givaudan zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 70,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.807,50CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3.300,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 4.500,00CHF was eine Bandbreite von -10,18 %/+22,48 % bedeutet.