    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGivaudan AktievorwärtsNachrichten zu Givaudan

    ANALYSE-FLASH

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies hebt Givaudan auf 'Buy' - Ziel hoch auf 3800 Franken

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt Kursziel für Givaudan auf 3800 Franken.
    • Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
    • Givaudan bleibt führend bei Umsatz und Margen.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Givaudan auf 'Buy' - Ziel hoch auf 3800 Franken
    Foto: givaudan

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan von 3600 auf 3800 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Im schwierigen Umfeld sei der Schweizer Aromenhersteller bei Umsatzwachstum und Margen die Nummer Eins im Bereich Inhaltsstoffe für Konsumprodukte, schrieb Chris Counihan am Montagnachmittag in seiner Neubewertung. Damit verdiene Givaudan weiterhin einen Bewertungsaufschlag, der aktuell im historischen Vergleich niedrig ausfalle./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 10:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:05 / ET

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Givaudan SA!
    Long
    3.050,78€
    Basispreis
    4,28
    Ask
    × 9,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    3.780,31€
    Basispreis
    3,99
    Ask
    × 8,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Givaudan

    +1,20 %
    +4,75 %
    +1,87 %
    +0,48 %
    -12,63 %
    +10,37 %
    +7,21 %
    +118,16 %
    +1.013,33 %
    ISIN:CH0010645932WKN:938427

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie

    Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 3.649 auf Lang & Schwarz (11. November 2025, 07:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um +4,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 33,95 Mrd..

    Givaudan zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 70,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.807,50CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3.300,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 4.500,00CHF was eine Bandbreite von -10,18 %/+22,48 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 3800 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3800,00CHF, was eine Steigerung von +12,73% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Jefferies hebt Givaudan auf 'Buy' - Ziel hoch auf 3800 Franken Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan von 3600 auf 3800 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Im schwierigen Umfeld sei der Schweizer Aromenhersteller bei Umsatzwachstum und Margen die Nummer Eins im …