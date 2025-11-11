Steigende Mieten
TAG Immobilien hebt Gewinnziel für 2025 an - Steigerung 2026
- Hohe Nachfrage nach Wohnraum treibt Gewinne an.
- Operativer Gewinn 2025: 174-179 Millionen Euro geplant.
- Dividende 2026 soll um 30 Prozent steigen.
HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien hat in den ersten neun Monaten des Jahres von einer weiterhin hohen Nachfrage nach Wohnraum profitiert. Für das laufende Jahr wird der Immobilienkonzern optimistischer und rechnet für das kommende Jahr mit einem noch höheren operativen Gewinn. "Sowohl im Vermietungsgeschäft als auch im Verkaufsgeschäft in Polen sehen wir durchweg positive Entwicklungen", sagte Co-Unternehmenschefin Claudia Hoyer am Dienstag bei Zahlenvorlage. Das deutsche Portfolio zeige seit Mitte 2024 wieder Wertzuwächse. Deshalb werde sich der Konzern neben den Investitionen in Polen auch in Deutschland weiter nach Möglichkeiten umsehen.
Für 2025 peilen die Hamburger nun einen operativen Gewinn (FFO1) von 174 Millionen bis 179 Millionen Euro an. Zuvor hatte TAG hier 172 Millionen bis 176 Millionen Euro im Plan. 2026 will der Immobilienkonzern das operative Ergebnis auf 187 Millionen bis 197 Millionen Euro steigern. Zudem soll die Dividende aufgrund der geplanten Erhöhung der Ausschüttungsquote für 2026 um etwa 30 Prozent steigen.
In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres legte der operative Gewinn trotz der Immobilienverkäufe in Deutschland im Jahresvergleich um rund vier Prozent auf 135,8 Millionen Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen weiter mitteilte. Zum Anstieg trugen vor allem die höheren Mieteinnahmen in Deutschland bei. Die Nettomieteinnahmen stiegen insgesamt um 3,3 Prozent auf gut 277 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von über 306 Millionen Euro, nach 30,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum./mne/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie
Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,05 % und einem Kurs von 14,13 auf Lang & Schwarz (11. November 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um -3,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,37 %.
Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,63 Mrd..
TAG Immobilien zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000EUR. Von den letzten 8 Analysten der TAG Immobilien Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +8,11 %/+44,14 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu TAG Immobilien - 830350 - DE0008303504
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TAG Immobilien. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Genau das Gegenteil ist hier der Fall. Deswegen wird ja aus FFO ausgeschüttet und v.a. ist die Dividende <AFFO. Aufwertungen werden NICHT in den FFO/AFFO eingerechnet.
In meinen Augen gute Kennzahlen
Ich sehe es positiv.