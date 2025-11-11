TAG Immobilien hebt Gewinnziel für 2025 an - Steigerung 2026

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres legte der operative Gewinn trotz der Immobilienverkäufe in Deutschland im Jahresvergleich um rund vier Prozent auf 135,8 Millionen Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen weiter mitteilte. Zum Anstieg trugen vor allem die höheren Mieteinnahmen in Deutschland bei. Die Nettomieteinnahmen stiegen insgesamt um 3,3 Prozent auf gut 277 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von über 306 Millionen Euro, nach 30,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum./mne/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,05 % und einem Kurs von 14,13 auf Lang & Schwarz (11. November 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um -3,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,37 %.

Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,63 Mrd..

TAG Immobilien zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000EUR. Von den letzten 8 Analysten der TAG Immobilien Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +8,11 %/+44,14 % bedeutet.