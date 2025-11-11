Critical Infrastructure Technologies schließt Vertraulichkeitsvereinbarung mit Siemens Government Technologies, Inc.

Vancouver, BC – 11. November 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler autonomer Hochleistungssysteme für mobile Kommunikation und Sicherheitsplattformen, gibt die Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung (Non-Disclosure Agreement, NDA) mit Siemens Government Technologies, Inc. (SGT) bekannt. SGT ist eine US-Tochter der Siemens AG, die darauf spezialisiert ist, Dienststellen der US-Bundesregierung mit innovativen Technologie- und Infrastrukturlösungen zu versorgen.

Die NDA schafft einen Rahmen für den vertraulichen Austausch von technischen, kommerziellen und designbezogenen Daten zwischen CiTech und Siemens Government Technologies und dient als Grundlage für Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit im Hinblick auf die Integration der Energie-, Steuerungs- und Digitaltechnologien von Siemens in CiTechs Plattform Nexus.

Diese Partnerschaft bietet beiden Unternehmen die Möglichkeit zur Evaluierung der gemeinsamen Entwicklung skalierbarer Lösungen, mit denen die Energieresilienz, die Kommunikation vor Ort und die Infrastruktursicherheit für Verteidigungs-, Notfall- und Regierungsanwendungen verbessert werden soll.

„Die Unterzeichnung dieser NDA mit Siemens Government Technologies ist ein wichtiger Meilenstein für CiTech“, so Brenton Scott, CEO von CiTech. „Die nachweislichen Führungskompetenzen von Siemens in den Bereichen intelligente Infrastruktur, Energiesysteme und digitale Integration sind für CiTech die ideale Ergänzung zu seiner Schwerpunktsetzung auf einsatzreife Technologien, die für kritische und raue Umgebungen entwickelt wurden.“

Mit dieser Vereinbarung bekräftigt CiTech seine strategischen Bemühungen im Hinblick auf die Gründung starker internationaler Partnerschaften, bei denen souveräne Innovation mit globalem Knowhow gebündelt werden. Durch die Zusammenarbeit mit Siemens Government Technologies will CiTech die Einbindung fortschrittlicher Energie- und Automatisierungsfunktionen in die Plattform Nexus forcieren und damit internationalen Kunden aus dem Regierungs- und Verteidigungsbereich mehr operative Flexibilität bieten.