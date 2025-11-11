Ernst Russ AG: Erfolgsstory - Transformation erfolgreich im Q3 2025
Die Ernst Russ AG zeigt in einem herausfordernden Umfeld finanzielle Stärke und strategische Weitsicht, mit beeindruckenden Ergebnissen und einer nachhaltigen Flottenstrategie.
- Die Ernst Russ AG zeigt sich in den ersten neun Monaten 2025 erfolgreich und strategisch gut positioniert trotz eines anspruchsvollen geopolitischen Umfelds.
- Im 3. Quartal 2025 erzielte die Ernst Russ AG Umsatzerlöse von 39,4 Mio. EUR und ein EBIT von 22,1 Mio. EUR, was eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- In den ersten neun Monaten 2025 beliefen sich die Umsatzerlöse auf 119,2 Mio. EUR und das EBIT auf 77,6 Mio. EUR, während das Konzernperiodenergebnis 54,6 Mio. EUR erreichte.
- Die Eigenkapitalquote der Ernst Russ-Gruppe beträgt 87,0 %, was eine signifikante Steigerung im Vergleich zu 75,0 % Ende 2024 darstellt.
- Die Prognose für das Jahresende 2025 wurde konkretisiert, mit Umsatzerlösen zwischen 152 und 162 Mio. EUR und einem EBIT zwischen 87 und 102 Mio. EUR.
- Die Ernst Russ AG betreibt eine Flotte von 26 Schiffen und hat zwei weitere Schiffe bestellt, mit dem Ziel, eine nachhaltige Flotte mit ausgewogener Risikostreuung zu betreiben.
