Geringe Katastrophenschäden bescheren Munich Re Gewinnsprung
- Gewinn von Munich Re im Q3 bei 2 Mrd. Euro.
- Jahresziel: Rund 6 Mrd. Euro Gewinn angestrebt.
- Umsatzprognose auf 61 Mrd. Euro gesenkt.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ein äußerst katastrophenarmer Sommer hat dem Rückversicherer Munich Re einen Gewinnsprung verschafft. Im dritten Quartal verdiente der Dax-Konzern rund zwei Milliarden Euro und damit mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor, wie er am Dienstag in München mitteilte. Zugleich übertraf das Unternehmen die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Für das Gesamtjahr peilt der Vorstand weiterhin einen Gewinn von rund sechs Milliarden Euro an, obwohl nach neun Monaten schon fast 5,2 Milliarden Gewinn zu Buche stehen.
Zugleich musste die Konzernspitze ihre Erwartungen an die Einnahmen ein weiteres Mal kappen: Wegen veränderter Vertragsbedingungen und Wechselkurse dürfte der Versicherungsumsatz in diesem Jahr nur 61 Milliarden Euro erreichen, hieß es weiter. Erst im Sommer hatte das Management seine Erwartung auf 62 Milliarden gesenkt. Andererseits sollen die Aufwendungen für Schäden, Verwaltung und Vertrieb in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung und dem Geschäft mit Großkunden aus der Industrie einen kleineren Teil des Umsatzes aufzehren als bislang gedacht./stw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 536,7 auf Lang & Schwarz (11. November 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +1,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,25 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 70,00 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 596,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 555,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von +3,60 %/+21,34 % bedeutet.
