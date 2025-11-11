    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsK+S AktievorwärtsNachrichten zu K+S
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft K+S auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 11,50 auf 9,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. In Europa bevorzuge er die Hersteller von Nitratdünger wie Yara, deren Aktie er gleich doppelt auf "Buy hochstufte, gegenüber denen von Kalidünger wie K+S, schrieb der ab sofort für beide Titel zuständige Analyst Marcus Dunford-Castro in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Nitratdüngerknappheit lasse die Preise steigen und halte die Nachfrage stabil. Dagegen fehle bei Kalidünger die politische Unterstützung, und die erhöhten Investitionen beschränkten die Barmittelausschüttungen./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 13:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:01 / ET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 11,04EUR auf Lang & Schwarz (11. November 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: K+S
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 9,00
    Kursziel alt: 11,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 9,00, was einem Rückgang von -17,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft K+S auf 'Underperform' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 11,50 auf 9,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. In Europa bevorzuge er die Hersteller von Nitratdünger wie Yara, deren Aktie er gleich doppelt auf "Buy hochstufte, …