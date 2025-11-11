Hensoldt will bis Ende des Jahrzehnts weiter zulegen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 29.291 auf Ariva Indikation (10. November 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um +2,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,04 %.

Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 10,57 Mrd..

HENSOLDT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 113,00EUR was eine Bandbreite von -4,09 %/+23,16 % bedeutet.