Hensoldt will bis Ende des Jahrzehnts weiter zulegen
- Hensoldt erwartet 10% Umsatzwachstum bis 2026.
- Mittelfristig jährliches Wachstum von 15-20% geplant.
- 2030: Umsatz von 6 Mrd. Euro, Marge 20% angestrebt.
TAUFKIRCHEN/ULM (dpa-AFX) - Der Rüstungsboom soll den Radar-Spezialisten Hensoldt auch in den kommenden Jahren kräftig anschieben. Für 2026 sei mit einem Umsatzwachstum von 10 Prozent zu rechnen, teilte das MDax-Unternehmen am Dienstag anlässlich seines Kapitalmarkttages mit. Mittelfristig rechnet das Management mit einem jährlichen Wachstum von 15 bis 20 Prozent. Seine Prognose für 2025 bestätigte Hensoldt. Demnach wollen die Bayern dieses Jahr 2,5 Milliarden Euro Umsatz machen, wovon als bereinigter operativer Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) mindestens 18 Prozent bleiben sollen. 2030 soll sich die Marge auf mindestens 20 Prozent verbessern. Der Umsatz soll im Jahr 2030 sechs Milliarden Euro erreichen./lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 29.291 auf Ariva Indikation (10. November 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um +2,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,04 %.
Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 10,57 Mrd..
HENSOLDT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 113,00EUR was eine Bandbreite von -4,09 %/+23,16 % bedeutet.
Wie bereits erwähnt versuchte man noch kurz vor der erwarteten Kursexplosion der Hensoldt AG den Kurs anhand des Stop-Loss Generators zu Fall zu bringen.
Neuer Auftrag über 100.000 zusätzliche Nachtsichtgeräte "droht"
https://www.n-tv.de/politik/Bundeswehr-General-Russland-koennte-bereits-morgen-angreifen-article26147273.html